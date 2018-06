Kaupunki

Kesäpäivä Korkeasaaressa ja paljon muita menovinkkejä sunnuntaille

Konsertit

Teatteri

Muut menot

Lapsille

Yhteislaulua holvikirkossa. Håkan Wikman, urut; Maria Antila, viulu. Espoon tuomiokirkko (Kirkkopuisto 5, Espoo) klo 19. Vapaa pääsy.Bach, Schumann, Homilius, Boëly, Viitanen Roihuvuoren kirkko (Tulisuontie 2) klo 16. Vapaa pääsy.Helsingin Urkukesän ohjelmaa. Tuomiokirkko (Unioninkatu 29) klo 20. Vapaa pääsy. Ohjelma 8 e.Markus Malmgren, urut. Merikannon, Mendelssohnin ja Reubken musiikkia. Käpylän kirkko (Metsolantie 14) klo 16.Dj Sampo. Kansallisooppera, amfi (Helsinginkatu 58) klo 17–20. Vapaa pääsy.Sibeliuksen musiikkia ja pääosin professori Erik Bruunin grafiikasta tehty multimediaesitys. Kansallissali (Aleksanterinkatu 44) klo 12. Liput 32 ja 37 e.Paula Vilamaan kirjoittamassa näytelmässä rauhaa rakastavan pastori Liimataisen ymmärrys laitetaan koetukselle. Mikä Mikä Teatteri, Paijalan teatterilato (Hankkijantie 1, Tuusula) klo 15. Liput 15 ja 18 e.Musiikillisen komedian on käsikirjoittanut ja ohjannut Markku Hyvönen. Jaavanvaaran kylä näivettyy, kuntauudistus on tehnyt tehtävänsä. Kaikki muuttuu, kun uudistusta nuijinut ministeri ostaa mökin Jaavanvaaralta.Vihdin kesäteatteri (Kirkkoniementie 12, Vihti) klo 17. Liput 12, 18 ja 20 e.Klo 16 Kultainen salama (Australia 1983). O: Simon Wincer. S. Klo 18 Suden hetki (Ruotsi 1967). O: Ingmar Bergman. K16. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 e.Laulattajana Marika Leino ja kuorolaisia. Juonto ja hartaus Markku Rautiainen. Herttoniemen siirtolapuutarha (Kipparlahden silmukka 3) klo 15–16.30.Tutustutaan Päivälehden ja Helsingin Sanomien vaiheisiin 1900-luvun alun sensuuriviranomaisten tarkkailussa. Opastuksella kuullaan mm. miten juhannus liittyy suomalaiseen sanomalehtihistoriaan ja miksi Päivälehti lakkautettiin vuonna 1904. Päivälehden museo (Ludviginkatu 2–4) klo 14. Vapaa pääsy.Käki-kollektiivi rakentaa halvoille soittimille, loopeille ja kierrätysromuille pohjautuvan ääni-installaation ihmisten ihmeeksi. Kalasataman vapaakaupunki (Kaasutehtaankatu 1) klo 16–18. Vapaa pääsy.Tutustutaan presidentti Kekkosen (1900–1986) entiseen virka-asuntoon ja kotiin sekä Tamminiemen rantasaunaan. Suomeksi ke–su klo 11, 12, 14 ja 16, englanniksi la klo 13 ja ruotsiksi su klo 15. Urho Kekkosen museo (Tamminiemi, Seurasaarentie 15). Liput 6 ja 9 e. 7–17-vuotiaille 3 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.Oppaan johdolla tutkitaan lähiluonnon erilaisia ötököitä. Ota retkelle mukaan pienet eväät ja pukeudu sään mukaan. Koko perheen toiminnallisella luontoretkellä kuljetaan lasten ehdoilla. Villa Elfvik (Elfvikintie 4, Espoo) klo 10.30–12.30. Vapaa pääsy.Yle Svenska Radioteaternin kaksikielinen ääni-installaatio vie Kruunulinna Ehrensvärdin (Iso Mustasaari, rakennus C31) karsserisiiven kuolemaantuomittujen vankisellien käytävälle, joka näyttää samalta kuin sata vuotta sitten. Esitykseen tutustutaan omatoimisesti kävellen ja aistien tilaa ja ääniä. Esitys pyörii aukioloaikanaan tauotta ja siihen tutustuminen kestää neljännestunnista puoleen tuntia. Esityksen ikäraja on 13 vuotta, eikä tila ole esteetön. Tilaan mahtuu 30 henkilöä kerrallaan. klo 12–16. Vapaa pääsy.Opastetulla kierroksella tutustutaan Harakan saaren luontoon ja historiaan. Helsingin kaupunkiympäristö järjestää. Yhteysvene Harakkaan lähtee Ullanlinnan laiturista (Ehrenströmintie 3 b, Kahvila Ursulan vieressä). Harakan saari klo 14–15. Vapaa pääsy. Venemaksu 2 ja 5 e (kortilla).Myyntipaikka 30 e. City-Marketin iso parkkipaikka (Kauppakartanonkatu 3) klo 9–14. Vapaa pääsy.Paikkana koko Aleksis Kiven katu. Käytännössä suosituin myyntialue on usein Dallapen puiston nurkilla. klo 11–18. Vapaa pääsy.Opastuksella tutustutaan saariston elinehtoihin ja Nyholmin tilan entisiin asukkaisiin. Opastukselle mahtuu maksimissaan 40 henkilöä. Ei ennakkovarauksia. Saaristomuseo Pentala (Pentala 44, Espoo) klo 12.30. Vapaa pääsy.Useita merieläimiä ja trooppisia kaloja altaissa. Merten Tähdet -näyttelyssä tutustutaan meritähtien maailmaan. Eläinten ruokintahetkiä tasatunnein eri puolilla merimaailmaa. Merimaailma Sea Life (Tivolitie 10) on avoinna päivittäin klo 10–20. Liput 16,50 e. 3–14-vuotiaille 13 e.Näyttelyissä Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta, Tarttuvaa, Sähkölä, Heureka-klassikot, Suolistossa suhisee, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas, planetaarioelokuvia ja rottakoripalloa päivittäin. Ulkona tiedepuisto Galilei, kivipuisto, hyötykasvipolku ja Linnén istutusalue.Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–pe klo 10–19, la– su klo 10–18. Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa). Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa.Panorama Sightseeing Audio Tour -kierros lähtee Esplanadipuistosta (Fabianinkatu) päivittäin klo 11 ja 13.30. Opastus 10 kielellä. Strömma Finland järjestää. Liput 16 ja 32 e. Vapaa pääsy alle 5-vuotiaille.Risteilyllä nähdään pääkaupungin rantamaisemia ja nähtävyyksiä sekä kerrotaan Helsingin historiasta. Lähtö Kauppatorilta (Pohjoisesplanadi 7) päivittäin tunnin välein alkaen klo 10.30. Viimeinen lähtö klo 18.30. Opastus neljällä kielellä. Strömma Finland järjestää. Liput 12,50 ja 25 e.Vekarateatteri, Keravan kartanon kesäteatteri (Kivisillantie 12, Kerava) klo 14. Liput 10 ja 15 e.Ympärivuotisessa sisäseikkailupuistossa leikkikokemuksia 1–12-vuotiaille lapsille perheineen. Hoplop on avoinna Kauppakeskus Ruoholahdessa (Itämerenkatu 21), Konalassa kauppakeskus Ristikossa (Ajomiehentie 1), Roihupellossa (Tulppatie 2), Suomenojan kauppakeskus Merituulessa (Isonniitynkuja 2, Espoo), Vantaanportin Retail Parkissa (Antaksentie 4, Vantaa), Variston kauppakeskus Viisarissa (Martinkyläntie 47, Vantaa) ja Keravanportissa (Alikeravantie 30, Kerava) päivittäin klo 9–20. Liput 10 e 1–2-vuotiaille ja 16 e yli 3-vuotiaille. Vapaa pääsy alle 1-vuotiaille ja aikuisille.Eläinten ruokinnat: klo 11 pikkumangusti, klo 12.30 Kissalaakso, klo 13 metsäpeura, klo 14 vaihtuva laji, klo 16 villisika, klo 17 maatiaiskana ja klo 19 vesikko ja saukko. Tarhapolut (säävarauksella): klo 11–12 ja 14–15 Vuohipiha, klo 10–20 Kilpparikurvi ja klo 12–14 Kengurukuja. Korkeasaari klo 10–20. Liput 6–16 e. Alle 4-vuotiaille vapaa pääsy.Estradilla perheen pienempiä viihdyttää tanssiva ja laulava nukke Maddaleena klo 15, 16 ja 17. Linnanmäki, estradi (Tivolikuja 1). Vapaa pääsy.Sisäaktiviteettipuistossa liukumäkiä, trampoliinineja ja scoottausta. SuperPark Vantaa (Tammiston Kauppatie 12, Vantaa) ma–pe klo 13–20, la klo 11–20, su klo 11–19. Liput 19 e.Toiminnallinen näyttely museon kolmannessa kerroksessa. Vintissä tutustutaan Suomen historian ja kulttuurin keskeisiin ilmiöihin kokeilemalla sekä käsiä ja päätä käyttämällä. Vintti sopii kaikille yli 7-vuotiaille. Nuoremmat voivat tutustua Vintin tehtäviin aikuisen kanssa. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) ma–ti, to–su klo 12–17 ja ke klo 12–19. Liput 9 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18-v.