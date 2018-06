Poliisilla oli iso operaatio Hietaniemen uimarannalla, koska joku ilmoitti nähneensä aseen – Ranta juuri avattu, vaaraa ei ole

Kaupunki

Helsingin poliisi on juuri ilmoittanut, että poliisioperaatio Hietaniemen uimarannalla on ohi ja alueella on jälleen turvallista liikkua.



Poliisi sulki rannan torstaina iltapäivällä hetkeksi, koska poliisille oli tullut ilmoitus ihmisestä, jolla mahdollisesti olisi ase.



Tuntomerkkeihin sopivaa miestä ei löytynyt ja todellista uhkaa ei poliisiin arvion mukaan siis ole ollut.



Ranta eristettiin asian tutkimisen ajaksi hetkeksi ulkopuolisilta. Paikalla oli paljon poliiseja myös raskaasti aseistettuna. Nyt rannalle jälleen pääsee.