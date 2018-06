Nelostiellä kolmen auton ketjukolari Järvenpään eteläisen liittymän lähellä – yksi maalle vievä kaista suljettiin liikenteeltä

Kaupunki

Nelostiellä kolmen auton ketjukolari Järvenpään eteläisen liittymän lähellä – yksi maalle vievä kaista suljett

Lahdenväylällä on sattunut kolari lähellä Järvenpään eteläistä liittymää vähän ennen kolmea torstai-iltapäivänä.



Onnettomuus oli kolmen auton ketjukolari ja poliisin mukaan sattui tarkalleen Keravan vankilan kohdalla. Yksi Lahteen päin vievä kaista suljettiin hetkeksi ja poliisi ohjasi liikennettä.



Nyt kaista on jälleen avoinna. Liikenne nelostiellä oli neljän aikaa iltapäivällä sujuvaa.



Lahdenväylä on perinteisesti juhannuksen menoliikenteen aikaan ruuhkaisimpia väyliä Helsingistä poispäin.