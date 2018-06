Pakettiauto syöksyi kyljellään pensaikkoon keskellä asutusta Helsingin Maunulassa – ”Kuljettaja kertoi väistäneensä jotain pientä eläintä”

Fakta

Eläinten väistäminen liikenteessä



Liikenneturva neuvoo välttämään äkkinäisiä väistöliikkeitä, jos eteen tulee tien poikki juokseva pieneläin. Jyrkkä käännös voi aiheuttaa ajoneuvon tieltä suistumisen, vastaantulevien kaistalle ajautumisen tai muun isomman onnettomuuden.



Jarruttamista ennen kannattaa vilkaista aina taustapeiliin, jotta peräänajoja ei pääsisi syntymään.



Omalta kaistaltaan poistuva kuljettaja on aina syyllinen mahdolliseen liikenneonnettomuuteen.



Jos ajaa eläimen yli, on kuljettajalla eettinen velvollisuus mennä katsomaan, miten sille kävi. Tässäkin tapauksessa on otettava huomioon muu liikenne.



Pahasti loukkaantunut eläin pitää lopettaa. Asiasta voi ilmoittaa myös poliisille, joka hoitaa tehtävän autoilijan puolesta.



Ajokaistalle juosseet hirvieläimet ja muut isot eläimet neuvotaan väistämään takakautta.



Lähde: Liikenneturva