Ajokortiton mies autoili huumeissa Pasilan poliisitalolle ja marssi sekavassa tilassa turvatarkastukseen – käräjäoikeus vapautti rattijuopumussyytteistä, hovioikeus tuomitsi

vaikutuksen alaisena ja ajokortitta autoillut mies jäi kiinni varsin poikkeuksellisella tavalla Helsingissä. Hän oli myös selvitä sangen erikoisella tavalla rangaistuksetta, koska selkeitä todisteita ei ensin käytetty näyttönä oikeudessa.Vuonna 1980 syntynyt mies oli ajanut huumepäissään autolla Pasilan poliisitalolle viime kesänä. Hänet tuomittiin maanantaina Helsingin hovioikeudessa muun muassa rattijuopumuksesta.Mies jäi kiinni sen jälkeen, kun hän oli marssinut sekavassa tilassa poliisilaitoksen turvatarkastukseen. Tarkastuksessa hänen takkinsa taskusta löytyi lääketabletti ja autonavaimet.Turvatarkastuksen tehnyt poliisilaitoksen työntekijä päätti avainlöydön vuoksi tiedustella mieheltä, oliko tämä tullut viranomaisten pakeille autolla. Mies kiisti ensin olleensa liikenteessä autolla, mutta myönsi autoilun sen jälkeen, kun asiaa ryhdyttiin selvittämään poliisilaitoksen valvontakameratallenteelta.”Valvontakameratallenteelta [turvatarkastuksen tehnyt mies] oli nähnyt kuinka mies oli saapunut autolla poliisitalon parkkipaikalle, poistunut autosta kuljettajan paikalta ja kävellyt sisälle poliisitalon tuulikaappiin”, hovioikeuden dokumenteissa kerrotaan.mies oli poliisilaitokselle saapuessaan amfetamiinin, metamfetamiinin ja huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Miehen hallusta löytyi puolestaan tarkemmassa tarkastelussa toinenkin lääketabletti, ja nämä aineet osoittautuivat Rivatriliksi.Rivatril- tai Rivotril-myyntinimillä tunnettu lääke kuuluu bentsodiatsepiineihin ja se on virallisesti tarkoitettu muun muassa epilepsian ja paniikkihäiriöiden hoitoon. Sitä kuitenkin väärinkäytetään huumaantumistarkoituksessa, eikä miehellä ollut reseptiä kyseiseen lääkkeeseen.miehelle käräjäoikeudessa rangaistusta huumausaineen käyttörikoksesta, rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.Syyttäjä piti riidattomana sitä, että mies oli autoillut huumeiden vaikutuksen alaisena Pasilan poliisitalolle. Olihan mies myöntänyt esitutkinnassa teon, ja autoilu oli myös tallentunut poliisilaitoksen valvontakameroihin.Autolla saapumista ei oletetun riidattomuuden vuoksi lähdetty todistelemaan sen tarkemmin käräjäoikeudessa. Todistelu olisi kuitenkin ollut tarpeen, koska syytetty perui käräjillä asianajansa välityksellä aiemman tunnustuksensa.”Syytetty on käräjäoikeudessa kiistänyt kuljettaneensa henkilöautoa syytteen teonkuvauksessa tarkoitettuna aikana. Syyksilukemista ei voida tällöin perustaa yksin vastaajan esitutkinnassa antamiin lausumiin. Kun muutakaan näyttöä siitä, että syytetty olisi kuljettanut autoa ei ole esitetty, syyte rattijuopumusrikoksesta hylätään näyttämättä jääneenä”, käräjäoikeus perusteli.Samoin perustein käräjäoikeus hylkäsi myös ajoneuvon kuljettaminen oikeudetta -syytteen. Näin ollen mies sai tuomion pelkästä huumausaineen käyttörikoksesta, vaikka poliisilaitoksella oli heti tuoreeltaan tarkistettu valvontakameroista miehen autoilleen sinne.tuomiosta hovioikeuteen. Hänen mielestään oli yhä riidatonta, että mies oli ajanut autolla poliisilaitokselle.Korkeammassa oikeusasteessa syyttäjällä oli myös esitellä käräjäoikeuden peräämää näyttöä autoilusta. Hän kutsui uudeksi todistajaksi miehen, joka oli tehnyt syytetylle koko tapahtumaketjun aloittaneen turvatarkastuksen Pasilan poliisitalolla kesäkuussa 2017.”Vaikka asian hovioikeuskäsittelyssä ei ole ollut käytettävissä valvontakameratallennetta, on [todistajan] kertomus hänen omakohtaisesti tekemistään havainnoista tilanteessa ollut siinä määrin seikkaperäinen ja johdonmukainen, ettei hovioikeudella ole aihetta epäillä kertomuksen uskottavuutta miltään osin”, hovioikeus kertoo tuoreessa tuomiossaan.38-vuotiaan miehen tuomio koveni näin ollen maanantaina, koska hovioikeus katsoo hänen syyllistyneen myös rattijuopumukseen ja kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Pelkästä huumausaineen käyttörikoksesta mies oli saanut käräjillä 90 euron sakot, ja hovioikeuden tuomioon tekemä muutos korotti rangaistuksen 60 päiväksi ehdotonta vankeutta.”Rangaistus on tuomittava ehdottomana huomioon ottaen nyt syyksi luettujen rikosten vakavuus, niistä ilmenevä syytetyn syyllisyys ja syytetyn aikaisempi rikollisuus”, hovioikeus perustelee.Lisäksi mies tuomittiin ajokieltoon, joka päättyy 20. lokakuuta 2018.ole, minkä vuoksi mies ylipäätään pyrki huumaantuneena poliisilaitoksen tiloihin.