Koko kesän kestävä lähijunamyllerrys vaikuttaa joka päivä yli 100 000 matkustajaan Helsingin seudulla – ”Nämä menevät ihan miten sattuu”, äimistelivät matkustajat Pasilassa

Kaupunki

Koko kesän kestävä lähijunamyllerrys vaikuttaa joka päivä yli 100 000 matkustajaan Helsingin seudulla – ”Nämä

Keravalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HSL:n tiedottaja

Kaikille

Ratatöiden

Pasilassa