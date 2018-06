Harry Harkimon alullepaneman Sipoonrannan uudet asunnot jäivät rakentajan käsiin – ”Se alue ei ole kiinnostusta herättänyt”

Kaupunki

Harry Harkimon alullepaneman Sipoonrannan uudet asunnot jäivät rakentajan käsiin – ”Se alue ei ole kiinnostust

Sipoonrannan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisäajan pyytäminen

Sipoon

”Jos hankkeen vetäjät eivät saa aluetta valmiiksi nyt suhdennehuipulla, koska sitten.”