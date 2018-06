Rakennusmies varasti lähes 18 000 euron laitteet työkaveriensa silmien edessä Helsingissä – väitti kyseessä olevan ”pantti maksamattomista palkoista”

Kaupunki

, joka anasti omalta työpaikaltaan Helsingissä suuren määrän työkaluja, tuomittiin tiistaina Helsingin hovioikeudessa törkeästä varkaudesta. Ehdollisen vankeustuomion lisäksi hän sai kontolleen lähes 18 000 euron vahingonkorvauslaskun.Vuonna 1980 syntynyt mies ei varastanut rakennustyömaan kalustoa vähitellen, vaan suuri työkaluarsenaali katosi kerralla. Saalis sisälsi muun muassa työkalusarjoja, porakoneita, piikkauskoneita ja timanttihiomakoneita.Isolla työmaalla oli työt käynnissä, kun mies kävi varastamassa työkaluja. Todistajana oikeudessa kuultu rakennustyöläinen kertoo olleensa paikalla, kun syytetty ja muutama muu mies tulivat hakemaan rakennusyrityksen omaisuutta toukokuussa 2014.Todistajan mukaan miehet olivat perustelleet toimintaansa sillä, että työnantaja oli jättänyt maksamatta heidän palkkojaan.myös poliisitutkinnassa ja oikeudessa toimintaansa palkkasaatavien perintätoimilla. Miehellä oli kertomansa mukaan yhdessä vaimonsa kanssa 3 000 euron palkat saamatta rakennusyritykseltä.”Työkalut oli viety pantiksi näistä saatavista, ja työkalujen arvo oli vastannut palkkasaatavaa”, mies kertoi oikeudessa.Työkaluja oli samalla periaatteella ja samasta syystä hakemassa syytetyn mukaan kaikkiaan neljä muutakin rakentajaa. Nämä henkilöt jäivät kuitenkin tuntemattomiksi, joten vuonna 1980 syntynyt mies oli ainoana syytettynä oikeudessa.Mies kertoi luulleensa, että ”pantin ottaminen palkkasaatavia vastaan” on normaalia toimintaa. Koko noin 17 800 euron arvoinen työkaluvalikoima on yhä väärissä käsissä.rakennusyritykseltä ei löytynyt minkäänlaista ymmärrystä syytetyn panttiajattelua kohtaan, sillä yrityksen ja miehen välillä ei ollut edes työsuhdetta.”Eikä yhtiöllä tämän vuoksi ollut palkanmaksuvelvollisuutta”, oikeuden asiakirjoista ilmenee.Miehen varsinainen työnantaja ja palkanmaksaja oli toinen yritys, joskin työkalut omistaneella yrityksellä oli oikeus tarkistaa ja hyväksyttää hänen työtuntejaan. Kyse oli siis jonkinlaisesta alihankintaketjusta.ja palkkasaatavista eivät tuoneet miehelle menestystä tuomioistuimissa. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus pitivät toimintaa törkeänä varkautena. Työkalujen palauttamisaietta ei näin ollen nähty uskottavana.Tuomioistuimet olivat yhtä mieltä siitäkin, että syytetty ja tuntemattomaksi jääneet neljä muuta miestä olivat toimineet yhdessä laatimansa suunnitelman pohjalta. Ainoan oikeuden eteen päätyneen miehen tulee siis maksaa korvaukset kaikista kadoksissa olevista työkaluista – 17 800 euroa korkoineen.”Useamman henkilön toteuttamissa anastusteoissa on normaalia, että saalis jaetaan anastajien kesken jollain perusteella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö teon toteuttajat yhdessä vastaisi koko anastusteosta”, Helsingin käräjäoikeus perusteli aiemmin.Mies tuomittiin lisäksi kymmeneksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Hän vaati hovioikeudessa syytteen hylkäämistä tai ainakin rangaistuksen lieventämistä, mutta tuomio pysyi ennallaan.