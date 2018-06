”Täällä on ruumiiden hajua” – kaatopaikkaa muistuttaneissa olosuhteissa lastensa kanssa asunut nainen tuhosi vuokra-asunnon jätteillä ja ulosteilla Espoon Tapiolassa

Kaupunki

”Täällä on ruumiiden hajua” – kaatopaikkaa muistuttaneissa olosuhteissa lastensa kanssa asunut nainen tuhosi v

Täystuhon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuokraisäntä palasi

”Isännöitsijä totesi, että ’tänne me emme mene.’”

HS tavoitti

Yksin jätettä

Oma lukunsa

”Hänen tarkoituksenaan oli ollut siivota asunto ennen sen luovuttamista vuokranantajalle.”

Nainen myönsi

Espoon käräjäoikeus

Käräjäoikeuden tuomio

kerrostaloasunnossa Tapiolassa aiheuttanut vuokralainen tuomittiin keskiviikkona Espoon käräjäoikeudessa maksamaan 14 000 euron vahingonkorvaukset. Nainen asui kaatopaikkaa muistuttaneissa olosuhteissa kolmen lapsensa ja koiranpennun kanssa.Vuonna 1982 syntynyt nainen oli vuokrannut asunnon yksityisiltä vuokramarkkinoilta lokakuussa 2014. Vuokrasuhde toimi normaaliin tapaan jouluun 2015 saakka, mutta sen jälkeen vuokranmaksu lakkasi.Vuokralainen selitti vuokranantajalle, asunnon omistavan kuolinpesän edustajalle, että vuodenvaihde oli aiheuttanut muutoksia Kelan ja sosiaaliviraston toimintoihin. Kertomuksen mukaan rahaa ei tämän vuoksi tullut vuokranmaksuun.Pitkällä ulkomaanmatkalla alkuvuodesta 2016 ollut vuokraisäntä jatkoi tiedustelujaan puhelimitse, ja selitykset pysyivät jatkossakin samoina. Vuokralainen myös lupaili, että asia ratkeaa huhtikuussa.Suomeen saman vuoden maaliskuun lopussa ja sai kuulla, että naapurustosta oli tullut ilmoituksia asunnosta kantautuneista haju- ja meluhaitoista. Mies myös otti yhteyttä isännöitsijään, koska hän katsoi parhaaksi selvittää asunnon tilannetta paikan päällä.Asunnossa ei ulkopuolelta tehdyn tarkkailun perusteella näkynyt enää elämää, joten vuokraisäntä päätti kääntyä myös poliisin puoleen.vuokraisännän, joka kertoo tilanteen olleen pysäyttävä – ensin hajun, sitten näyn vuoksi. Hän esiintyy uutisessa nimettömänä asian luonteen vuoksi.”Kun saimme poliisilta luvan mennä sisään, isännöitsijä totesi, että ’tänne me emme mene – täällä on ruumiiden hajua’”, mies kertoo.Kun selvityspartio sai raotettua väliovea, avautui eteen jätteiden täyttämä näkymä.”Totesimme, että toivottavasti se tulee vain näistä jätteistä. Eikä sieltä sitten ruumiita löytynyt, vaikka haju viittasikin siihen.”Roskapussien, pikaruokapakkausten, hajotettujen huonekalujen ja muiden jätteiden lisäksi asunnossa muhi myös suuri määrä koiran ulostetta ja virtsaa.oli asunnossa kokonaisen roskalavallisen verran. Asunnon tyhjentäminen kesti kaksi päivää, ja sitä oli tekemässä kolme raivaajaa täydessä suojavarustuksessa. Työtä ei voinut tehdä ilman hengityssuojaimia.Pitkään sijoillaan lojuneet ulosteet ja jätteet olivat pilanneet asunnon lattian, joten se piti uusia kokonaan. Muut pinnat höyrypestiin ja desinfioitiin useita kertoja, minkä jälkeen seinät ja katto maalattiin.Raivaus ja remontointi kesti kaikkinensa kuukauden.on se, että nainen oli muuttanut lapsineen toiseen asuntoon jo tammikuussa 2016. Kelan asumistuet olivat menneet siitä lähtien naisen pyynnöstä hänen omalle tililleen – eivät siis enää suoraan vuokranantajalle.Maksutta jääneelle vuokraisännälle nainen oli kuitenkin väittänyt muuta ja sepittänyt tarinan myöhässä olevista tukimaksuista. Tällä harhautuksella hän syyllistyi syyttäjän mielestä petokseen.”Minä en vaatinut syytetylle muuta [seuraamuksia] kuin korvaukset”, vuokranantaja kertoo HS:lle.Petos on kuitenkin virallisen syytteen alainen rikos, eli syyttäjä voi syyttää siitä, vaikka uhri ei asiasta rangaistusta vaatisikaan.laiminlyöneensä asunnon siivoamisen, mutta kiisti toimineensa tahallisesti ja syyllistyneensä vahingontekoon.”Hänen tarkoituksenaan oli ollut siivota asunto ennen sen luovuttamista vuokranantajalle eikä hän ollut sen vuoksi ilmoittanut asunnon vapautumisesta”, syytetyn puolustus perusteli oikeudessa.Nainen kertoi perheellä olleen koiranpentu, joka ei ollut vielä sisäsiisti. Koiraa ei naisen mukaan uskallettu aina ulkoiluttaa, koska naapurit suhtautuivat perheeseen vihamielisesti.”Siksi pennun ulosteita ja virtsaa oli ollut asunnossa.”Vuokralainen myönsi tienneensä, että asuntoon jätetyt jätteet – erityisesti nesteitä valuvat roskat – aiheuttavat vahinkoa. Hän myös myönsi vuokranantajan korvausvaatimukset määriltään oikeiksi ja hyväksyi korvausvelvollisuutensa perustelut.Petoksen nainen kiisti. Hän ei kertomansa mukaan pyrkinyt tahallaan erehdyttämään ketään, mutta vaikean tilanteen vuoksi perheen oli hankittava uusi asunto. Hän ei olisi pystynyt maksamaan väliaikaisesti kahden asunnon vuokraa.katsoo tuoreessa ratkaisussaan, että nainen syyllistyi toiminnallaan vahingontekoon ja petokseen. Hänet tuomittiin neljäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen ja maksamaan noin 14 000 euron vahingonkorvaukset asunnot omistavalle kuolinpesälle.Kuolinpesää vuokraisäntänä edustanut mies on tyytyväinen korvauspäätökseen. Muita seuraamuksia hän ei siis naiselle vaatinutkaan.Kuolinpesä on vuokrannut kyseistä asuntoa Tapiolassa jo 20 vuoden ajan, eikä kertaakaan aiemmin ole käynyt vastaavalla tavalla.”Toivon, ettei tällaiseen enää koskaan tulevaisuudessa jouduttaisi”, vuokraisäntä toteaa.Remontoidussa ja perusteellisesti siivotussa asunnossa on nykyisin jo uudet vuokralaiset.ei ole vielä lainvoimainen, joten siihen voi vielä yrittää hakea muutosta hovioikeuden kautta.