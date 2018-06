Trumpin ja Putinin vierailu polttelee Helsingin pormestari Vapaavuorta: ”Vaikka se olisi Vantaalla, todennäköisesti maailmalla puhuttaisiin, että se on Helsingissä”

Kaupunki

varmistunut Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien kohtaaminen Helsingin maaperällä otetaan innostuneesti vastaan myös Helsingin kaupungintalolla. Pormestari Jan Vapaavuori https://www.hs.fi/haku/?query=jan+vapaavuori näkee Donald Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpin ja Vladimir Putinin https://www.hs.fi/haku/?query=vladimir+putinin vierailun hyödyttävän Helsingin näkyvyyttä maailmalla.”Tämän tyyppinen tapahtuma herättää maailmalla ihan valtavasti huomiota. Helsinki tulee olemaan koko maailman huomion keskipisteenä jonkin aikaa”, Vapaavuori kommentoi asiaa Edinburghiin suuntautuneelta työmatkaltaan.Valkoinen talo ja Kreml ilmoittivat torstaina, että maiden presidentit saapuvat Helsinkiin maanantaina heinäkuun 16. päivänä. Tapaamisen järjestämistä Suomessa alettiin ennakoida jo tiistaina. Tai vasta tiistaina.Heinäkuun lomakauden rauhaan varautuneella Helsingillä on torstaista alkaen vain noin kaksi ja puoli viikkoa aikaa järjestäytyä kahden maailmanpolitiikan tämän hetken kuumimman nimen vierailuun. Tapaamisen turvajärjestelyt ovat korkeinta mahdollista luokkaa ja niiden mukanaan tuoman henkilöstö- ja kalustovarustelun lisäksi tapaamisen on arvioitu houkuttelevan Helsinkiin satoja, ellei tuhansia, toimittajia ympäri maailman.ja Putinin tapaamisen kustannukset ja järjestelyiden kokonaisvastuu on todennäköisesti Suomen valtiolla ja poliisilla. Helsinki kuitenkin tarjoaa Vapaavuoren mukaan täydelliset puitteet hoitaa korkea-arvoinen tapaaminen kunnialla kotiin. Toimiva, ennakoitava, luotettava, tehokas, turvallinen. Niillä sanoilla Vapaavuori Helsinkiä kuvailee.”Helsinki ei varmasti ole ainoa paikka, mutta maailmassa ei varmasti ole monta paikkaa, jossa näin lyhyellä varoitusajalla voidaan järjestää tällainen huipputapaaminen yhtä luotettavasti”, Vapaavuori sanoo.”En osaa sanoa, mitä tämä kaupungille maksaa vai maksaako mitään. On selvää tietenkin, että omia markkinointiponnisteluja lisätään jonkin verran, sen verran kuin tällä aikataululla on mahdollista”, Vapaavuori arvioi.”On joka tapauksessa kunnia meille isännöidä tällaisia tapahtumia.”Vapaavuori muistuttaa, että – Trumpia ja Putinia lukuun ottamatta – kaikki tapaamisen kaupunkiin tuomat ihmiset tarvitsevat jonkinlaisen yöpymispaikan ja todennäköisesti käyttävät rahaa ainakin ruokaan. Tapaamisen Helsinkiin houkuttelemat toimittajat tietävät kaupungille myös paljon ilmaista mainosta – tai niin Vapaavuori ainakin toivoo.”Tänne tulee satoja ellei tuhansia toimittajia ja yleensä heillä on tapana kirjoittaa vähän muustakin kuin huippukokouksesta. Siinä mielessä tämä on meille iso mahdollisuus mainostaa ja markkinoida itseämme koko maailmalle”, Vapaavuori sanoo.ja Putinin tapaamisen paikkaa ei vielä torstaina julkistettu. Vapaavuori kertoo ymmärtäneensä, ettei paikkaa vielä päätetty. Paikalle on kuitenkin olemassa tiettyjä vaatimuksia, joihin vaikuttavat ennen kaikkea turvallisuus- ja logistiikkanäkökulmat. Tapaavat presidentit missä hyvänsä, Vapaavuori arvelee sen vaikuttavan kaupunkilaisten arkeen ja liikenteeseen jollakin tavalla. Pormestarin mukaan paikalla ei Helsingin näkökulmasta ole väliä.”Oli se missä päin hyvänsä Helsingissä, niin kyllä siitä hyvää kuvaa saadaan”, Vapaavuori sanoo.Vastaavia korkean tason tapaamisia on Suomessa järjestetty Vantaalla Seutulan lentoaseman lähellä sijaitsevassa valtion omistamassa Königstedtin kartanossa.

Helsinki is a well-functioning, open and reliable city that offers optimal facilities for meetings of all kinds @realDonaldTrumphttps://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw and @PutinRF_enghttps://twitter.com/PutinRF_Eng?ref_src=twsrc%5Etfw #Helsinkihttps://twitter.com/hashtag/Helsinki?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #TrumpPutinSummithttps://twitter.com/hashtag/TrumpPutinSummit?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) 28. kesäkuuta 2018 https://twitter.com/Vapaavuori/status/1012310253952733184?ref_src=twsrc%5Etfw

”Sitten se viedään sinne eikä siinä sen kummempaa. Vaikka tapaaminen olisi Vantaalla, todennäköisesti maailmalla puhuttaisiin, että se on Helsingissä”, Vapaavuori vastaa epäröimättä.Hän muistuttaa, että näin ison luokan tapaaminen hyödyttää Helsingin lisäksi joka tapauksessa koko pääkaupunkiseutua.”Näin turistisesonkina on selvää, ettei Helsingin hotellikapasiteetti yksin riitä hoitamaan kaikkia vieraita. Kyllä tästä hyötyy moni muukin. Matkailun ja markkinoinnin näkökulmasta me olemme samaa konkkaronkkaa kaikki.”Vapaavuori myös tviittasi asiasta torstaina.