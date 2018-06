Kaupunki

Turistien päällekäyvä valokuvaus­tyyli hämmästyttää Helsingin keskustassa, lapsia jopa aseteltu väkisin poseer

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

He olivat innoissaan olevia vanhempia rouvia, jotka ihan selkeästi vain halusivat päästä länsimaalaisen lapsen kanssa samaan kuvaan.

Helsingin

Jos katukuvassa liikkuvat Helsinki Helpit huomaavat jotain epäkohtia, he voivat työroolissaan käydä opastamassa matkustajia ystävällisesti.

Turistien