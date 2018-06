Kaupunki

Lapset kuljeksivat vanhempien työpäivien ajan kaduilla, sitten Hanna Rothman perusti heille päiväkodin – täält

Lapset kuljeksivat vanhempien työpäivien ajan kaduilla, sitten Hanna Rothman perusti heille päiväkodin – täältä suomalainen päivä­hoito­järjestelmä sai alkunsa Helsingin Fröbel-laitos eli nykyinen Onnela on ollut olemassa 130 vuotta. Museoesineet eivät ole vain vitriinissä vaan aktiivisessa käytössä, koska Onnelassa on töissä yksi elävä historiankirja.

Helsingin Tehtaankadulla ihan tavallisen kerrostalon sisällä on kätkössä aarre. Kyseessä on päiväkoti Onnela, joka on paitsi Helsingin myös Pohjoismaiden ensimmäinen lajissaan ja toimii edelleen päiväkotina.