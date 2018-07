Kaupunki

Onko tässä Helsingin kimurantein remonttityömaa? Majakka käärittiin valkoiseen pakettiin keskellä Suomenlahtea

Keskellä

”Lämpötila suojamuovin sisäpuolella kohoaa näillä helteillä noin 40 asteeseen.”

Tavallisesti