Vantaa irtisanoi vuokrasopimuksen Petikon Golfpuiston kanssa – poliisi tutkii golfyrityksen toimintaa törkeänä petoksena ja ympäristön turmelemisena

Kaupunki

Vantaa irtisanoi vuokrasopimuksen Petikon Golfpuiston kanssa – poliisi tutkii golfyrityksen toimintaa törkeänä

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaan kaupunki

Helsingin Sanomat

Vantaan