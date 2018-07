Kaupunki

”Veneiden Airbnb” aloitti Espoossa – vuokrattavaksi kelpaa lähes kaikki mikä kelluu

Espoossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunkisoutuveneet

Veneiden omistajat

Erona kaupunkisoutuveneisiin

Raijn mukaan