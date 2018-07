Trumpia ja Putinia saattaa odottaa Helsingissä jättimielenosoitus – järjestäjät odottavat peräti 15 000 osallistujaa

Kaupunki

Trumpia ja Putinia saattaa odottaa Helsingissä jättimielenosoitus – järjestäjät odottavat peräti 15 000 osalli

Helsingin ja Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi ei

Mielenosoituksen toinen

Mielenosoitus