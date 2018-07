Kuristamalla kuolemaa jo 1980-luvulta asti kylvänyttä Michael Penttilää syytetään Vaasankadulla tehdystä murhasta – HS seuraa oikeudenkäyntiä kello 9 alkaen

Kaupunki

Kuristamalla kuolemaa jo 1980-luvulta asti kylvänyttä Michael Penttilää syytetään Vaasankadulla tehdystä murha

Helsingin

Penttilää on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt alkavassa

Penttilän tapaus

Murhaoikeudenkäynti alkaa