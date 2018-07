Kaupunki

Poliisilla operaatio Helsingin keskustassa: Baanalta löydetty epäilyttävä esine, poliisi eristi väylän

Helsingin

Poliisiautot

poliisi on eristänyt pyöräily- ja jalankulkuväylä Baanan Helsingin keskustassa tiistai-iltana.”Baana on nyt eristetty, sinne ei saa mennä”, poliisista sanottiin HS:lle iltayhdeksän aikaan.Poliisin mukaan Baanalla on havaittu ”epämääräinen pötkylä”, ja ”ammattilaiset ovat tulossa paikalle”.Hieman myöhemmin poliisi twiittasi, että poliisi on saanut ilmoituksen pienestä esineestä Baanalla. ”Poliisi tutkii varmuuden vuoksi esineen”, twiitissä lukee.ovat sulkeneet pyöräkaistan Tennispalatsin kohdalta Sanomatalolle asti. Noin kymmenen poliisia on miehittänyt Baanalle vievät portaat. Poliisiautoja on paikalla muutama.Alueella ei näy poliisien lisäksi muita ihmisiä.HS seuraa tilannetta.