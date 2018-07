Humalainen asiakas on pizzayrittäjän yöllinen haaste ja kultakaivos – HS seurasi Capris-pizzerian viikonloppuyötä Helsingin Alppiharjussa

Kaupunki

yksi tilanne, joka on tullut monelle kaupunkilaiselle tutuksi. Se on pizzan tilaaminen kello neljältä aamuyöllä. Todennäköisesti hieman humalassa vielä. Viikonloppuyön rituaali. HS oli pizzakuljettajan kyydissä viikko sitten perjantain ja lauantain välisen yövuoron ajan.Pizzayrittäjille viikonloppu on kultakaivos. Päivällä kotiinkuljetuksia ei juuri ole, mutta yöllä pizzakuskilla ei ole hengähdystaukoa. Säpinää riittää, vaikka kilpailu alalla on koventunut kauppojen aukiolojen vapautumisen myötä. Vaikka kotiin tilaaminen on suosittua, on siinäkin riskinsä. Monina öinä osa asiakkaista ehtii nukahtaa ennen kuin tilaus saadaan toimitettua perille. Ruoka jää yrittäjän tappioksi.Alppiharjussa sijaitsevassa pizzapaikka Capriksessa on hiljaista hieman ennen kymmentä perjantai-iltana, vaikka vieressä Helsinginkatu on jo täynnä ihmisiä aloittamassa viikonloppua. Kadulla neonkyltit välkkyvät kilpaa.”Aamuyöllä kello kahden aikaan on yleensä kiireisintä, kun ihmiset alkavat lähteä yökerhoista. En tosin ole varma, miten nämä anniskeluravintoloiden uudet aukioloajat tulevat vaikuttamaan”, kertoo Capriksen omistaja Erol Akdogan https://www.hs.fi/haku/?query=erol+akdogan Ravintolan keittiössä pizzauunin kuumuus sekoittuu astianpesukoneesta nousevaan höyryyn. Ilma on kuin tropiikissa. Rasvakeitin pulputtaa tulikuumaa öljyä. Jauhot pöllähtävät pöydällä, kun pizzataikinaa aletaan vaivaamaan.Keittiössä tuoksuu valkosipuli, jota sivellään toisen juuri valmistuneen pizzan päälle.Valmiit pizzat lähtevät Länsi-Pasilaan illan ensimäisessä toimituksessa. Kuski Simi Daniel https://www.hs.fi/haku/?query=simi+daniel hyppää autoon ja lähtee ajamaan hiljentyneille kaduille.”Aloittaessani pizzakuljettajan työt en tiennyt osoitteita Helsingissä ollenkaan. Nyt osaan melkein kaikki ulkoa”, Daniel kertoo.Kun Daniel palaa Pasilan kuljetukselta, uusia kotiinkuljetustilauksia ei ole odottamassa. Daniel siirtyy tiskaustöihin keittiöön.on pieni tauko ja omistaja Akdogan ehtii kertoa, miksi päätti aloittaa kotiinkuljettamisen 10 kuukautta sitten.Vastaus on yksinkertainen. Kilpailu alalla on kovaa. Työtä pizzerialta ovat vieneet niin Woltin ja Foodoran kaltaiset ruuankuljetusyritykset kuin aina auki olevat päivittäistavarakaupatkin.”24 tuntia vuorokaudessa auki olevat marketit ovat ravintola-alan päävihollisia”, Akdogan puhahtaa.Capris käyttää Pizzaonline-nimistä tilauspalvelua. Tilaaminen netissä on huomattavasti suositumpaa kuin perinteinen puhelimitse tilaaminen.Akdogan kertoo, että pizzerioilla ei mene hyvin nykyään. Mitä tahansa ruokaa saa tilattua kotiin, halvalla ja nopeasti. Kilpailussa on pysyttävä mukana ilman hintojen nostoa. Samaan aikaan raaka-aineet ovat kallistuneet.Matkailu- ja ravintolapalveluyhdistys MaRa Ry:n tutkimuksen mukaan ravintoloissa syöminen on yleistynyt huomattavasti 2000-luvulla. Tutkimuksessa nosteessa olivat erityisesti hampurilaispaikat, pizzeriat ja kahvilat. Kuluttajat haluavat ruokaa nopeasti ja halvalla. Trenditietoisuus näkyy myös tilastoissa, laadulla ja imagolla on entistä enemmän merkitystä.Akdogan on huomannut muutoksen alalla. Kasvisruokabuumi näkyy listalla olevien kasvispizzojen suosiona.”Mitä tahansa ruokaa haluaa, sitä saa”, hän tiivistää.pyörittämisessä on paljon työtä. Pitää tietää, mitä tavaraa ravintolassa on ja mitä tarvitsee tilata. Tukussa pitää ehtiä käydä, ja jos keittiökone menee rikki, se pitää korjata.”Olen pizzerialla koko ajan, perhettä ei tule paljon nähtyä. Kun lopetan lauantaiaamuna kuudelta, aloitan aamulla kello 11 uudestaan”, kertoo Akdogan.Hän avasi pizzapaikka Capriksen vuonna 2002. Vuosituhannen alussa meno oli Kallion alueella välillä rauhatonta. Muutamia tappeluitakin pizzeriassa nähtiin.”Kallion alue on kuitenkin rauhoittunut edellisen 6–7 vuoden aikana”, Akdogan toteaa.kotiinkuljetustilaus on valmistunut. Kuljettajan seuraava päämäärä on Sörnäinen, ihan kulman takana. Kun saavumme kuljettajan kanssa takaisin pizzeriaan, ravintola on täyttynyt asiakkaista. Viikonlopun odotus kuuluu iloisena puheensorinana.Keittiössä omistaja Akdogan on viileä kuin viilipytty.”Ei ole kiire”, hän toteaa.Pizzat menevät pöytiin nälkäisille asiakkaille, tyhjät lautaset takaisin keittiöön. Ravintola on kuin organisoitu koneisto höystettynä sipulin tuoksulla. Pöydällä valmistuu yksi suosituimmista pizzoista, Milano. Siinä on kinkkua, salamia, sipulia, katkarapuja, tuplajuusto ja valkosipulia.Ravintolan puolella Milano-pizzaa odottaa Merja Jalonen https://www.hs.fi/haku/?query=merja+jalonen ”Minulla on käännöstöitä, joissa on tiukka aikataulu. Nälkä yllätti, joten tulin hakemaan pizzaa”, hän kertoo.yleistyivät Suomessa 1970-luvulla. Ruokalaji on yhä yksi suosituimpia, itsetehtynä tai ravintolassa tilattuna. Suurin osa suomalaisista pizzerioista on maahanmuuttajien pyörittämiä.Omistaja Akdogankin saapui 1990-luvulla Turkista Suomeen. Hän on pyörittänyt pizzeriaa yli 16 vuotta.Pizzerian pitäminen ei ollut koskaan hänen suunnitelmissaan. Alun perin tarkoitus oli mennä Tanskaan, sillä siellä asuu sukulaisia. Suomi ei ollut edes vaihtoehto.Miten hän sitten päätyi Suomeen ravintoloitsijaksi?”Kohtaloa”, Akdogan sanoo ja pyörittelee päätään. Kun hän lopulta kävi Tanskassa, hän ei edes pitänyt maasta.Keittiössä valmistuu seuraava lähetys kotiinkuljetettavaksi. Kuljettaja Simi Danielin suuntana on nyt Punavuori.Kello lyö keskiyötä, kun Daniel palaa Punavuoresta. Pizzeriassa on jo kolme tilausta odottamassa kuljettajaa. Ulkona on hämärtynyt ja neonkyltit hohtavat kirkkaammin.Ensimmäinen on iso seitsemän pizzan tilaus Kulosaareen, siellä vastassa on kotibileet. Musiikki kuuluu jo kauas kadulle. Pihalla juhlijat hyppäävät pystyyn pizzalähetyksen saapuessa. Mikä voisi olla parempaa kuin lämmin pizza perjantai-iltana ja vielä ovelle tuotuna.Kulosaaresta suunta käy pizzerian kautta ensin Sörnäisiin ja sitten tankkauksen jälkeen Taka-Töölöön. Kello ei ole edes yhtä aamuyöllä ja väsymys on suunnaton. Autossa tuoksuu häivähdys pizzaa. Tähän voisi nukahtaa.”Minä nukun päivällä”, Daniel naurahtaa.kello lähestyy kahta aamuyöllä, Helsingin kaduilla alkaa vilkastua. Pizzerian ulkopuolella puhkeaa joukkotappelu. Tappelijat saavat selvitettyä riitansa omin voimin ja tilanne on ohi muutamassa minuutissa. Kadulle jää lasia ja yksinäinen kenkä, kun osapuolet lähtevät eri suuntiin.Keittiön puolella ei ole aikaa kiinnostua tappelusta. Yön kiireisin aika on koittanut.Omistaja Akdogan tekee pizzoja kovaa tahtia. Toisella puolella rasvakeittimen luona Mustafa Cay https://www.hs.fi/haku/?query=mustafa+cay valmistaa hampurilaisia ja kebabannoksia. Hän kertoo ylpeänä olevansa kokki.”Hän leikkaa pari sipulia ja luulee olevansa kokki”, Akdogan vastaa keittiön toiselta puolelta pilke silmäkulmassa. Molemmat purskahtavat nauruun.Kiire painaa, mutta huumori pysyy.Kuljettajalle annetaan seuraava kotiinkuljetus. Suuntana on Taka-Töölö.nousu alkaa näkyä tilauksissa. Pizzakuljettaja saapuu Taka-Töölöön, mutta asiakkaan antama osoite tuntuu oudolta. Rapun numero puuttuu eikä puhelinnumero ole käytössä.”Ei tässä tilanteessa ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä takaisin, asiakas voi soittaa pizzeriaan”, kertoo Daniel. Asiakas on todennäköisesti nukahtanut. Hän on tilannut Pizzaonlinen kautta, ja tilaus on maksettu. Vaikka tilaus ei kääntynyt tappioksi, ruuat päätyvät hävikiksi.Kolmelta aamuyöllä ravintolassa istuvat asiakkaat ovat syvällisellä tuulella.”Kaikki ovat täällä odottamassa jotain, menossa johonkin, tulossa jostain”, runoilee nurkkapöydässä istuva asiakas. Hän tituleeraa Caprista kalliolaisille merkittäväksi paikaksi. Pizza herättää selvästi tunteita.eteenpäin kuljetuksissa ei ole hetken taukoa. Taka-Töölöön, Kallioon, Kalasatamaan, Sörnäisiin, Vallilaan ... kaupunginosat vilisevät silmissä.

Aamuyöstä ihmiset ovat railakkaalla tuulella. Joku soittaa kitaraa kadulla. Kallioon menevän kotiinkuljetuksen tilaaja ei enää vastaa. Daniel ajaa ympäri katuja yrittäen etsiä ilmeisesti väärin kerrottua osoitetta. Hän soittaa ravintolaan varmistaakseen osoitteen, sillä tilaus on tehty perinteisesti puhelimella tilaten. Sitä ei ole maksettu etukäteen, joten ruuat jäävät yrityksen tappioksi.Ainoa vaihtoehto on viedä toimitettavat ruuat takaisin ravintolalle, ja toivoa että asiakas soittaa perään.Aurinko on juuri nousemassa, kun aamuyön viimeinen tilaus saadaan toimitettua Taka-Töölöön asiakkaalle. Taivas on sinipinkki ja linnut laulavat.Kello on 5:24, pizzeria on siivottu. Työpäivä on ohi. Ravintolan keittiössä on kasa annoksia, jotka eivät löytäneet perille. Ne menevät hävikkiin.