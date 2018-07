Maailmanjohtajien huipputapaaminen sekoittaa Helsingin kahdeksi päiväksi – HS opastaa, missä voi bongata presidenttejä ja missä vältellä hälinää

Kaupunki

Maailmanjohtajien huipputapaaminen sekoittaa Helsingin kahdeksi päiväksi – HS opastaa, missä voi bongata presi

Suurvaltajohtajien

Lentoaseman liepeitä suljetaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuria alueita eristetään autoilta

Joukkoliikenteessä varmin on metro tai juna

Täällä voi nähdä presidentit

Helsingin yllä on lentokielto

Ulkomainen media on Finlandia-talolla ja Altaalla

Suurin mielenosoitus on sunnuntaina