Kaupunki

Pariskunta kavalsi HJK:n junioreilta yli 10 000 euroa – oikeus antoi miehelle ehdottoman vankeustuomion

Helsingin hovioikeus

Tapahtumat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Käräjäoikeus

on tuominnut HJK:n jalkapallojuniorijoukkueen joukkueenjohtajana toimineen miehen kavalluksesta ja väärennöksestä viiden kuukauden vankeuteen.Mies oli yhdessä puolisonsa kanssa kavaltanut seuran juniorijoukkueen tililtä syyskuun 2011 ja maaliskuun 2012 välillä noin 10 382 euroa.Hovioikeuden mukaan mies ja nainen olivat nostaneet usealla eri kerralla jalkapallojoukkueen tililtä yhteensä noin 10 722 euroa. Joukkueenjohtaja oli maksanut nostetuilla varoilla 340 euron arvosta kulukorvauksia joukkueen valmentajilla. Loput rahoista olivat käräjäoikeuden aiemmin antaman tuomion mukaan menneet pariskunnan omaan käyttöön.saivat alkunsa syyskuussa 2011, kun mies laati ja toimitti pankkiin erheellisen pöytäkirjan, jonka mukaan joukkueen vanhempainkokouksessa päätettiin muun muassa myöntää joukkueen tilin käyttöoikeus hänen puolisolleen.Syyskuun lopulla 2011 mies ja nainen tekivät tililtä 4 000 euron suuruisen käteisnoston. Joukkueenjohtajan mukaan kyse oli siitä, että nainen oli joutunut tekemisiin ulosottomiehen kanssa ja kaikki hänen pankkitilinsä oli ulosmitattu. Miehen mukaan he olivat ruvenneet epäilemään, että pian myös naisen nimissä oleva jalkapallojoukkueen tili ulosmitattaisiin, minkä takia he olivat päättäneet nostaa varat tililtä.tilille oli tullut lisää varoja, he olivat samasta syystä tehneet kaksi suurempaa nostoa tililtä. Miehen mukaan he eivät olleet myöhemmin palauttaneet varoja tilille, koska he eivät luottaneet ulosottoviraston toimintaan.Käräjäoikeuden mukaan mies ei missään vaiheessa informoinut joukkueen vanhempia tai seuraa siitä, että hän on yhdessä puolisonsa kanssa nostanut joukkueen sääntöjen vastaisen huomattavan korkean käteiskassan. He eivät myöskään palauttaneet varoja joukkueen tilille tai ryhtyneet muihinkaan toimenpiteisiin joukkueen varojen turvaamiseksi.Maaliskuussa 2012 joukkueenjohtaja toimitti pankkiin pöytäkirjan, jonka mukaan joukkueen kokouksessa oli päätetty lopettaa joukkueen pankkitili. Asiakirja oli joukkueenjohtajan ja hänen puolisonsa allekirjoittama. Pariskunta nosti pankkitilillä olleet varat ja lopettivat tilin.Todellisuudessa joukkueen kokousta ei oltu pidetty, eikä kokous siten ollut voinut tehdä päätöstä tilin lopettamisesta.tuomitsi miehen törkeästä kavalluksesta ja väärennyksestä vuoden vankeuteen ja naisen törkeästä kavalluksesta ja väärennyksestä 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen joulukuussa 2012.Hovioikeus alensi miehen tuomiota törkeästä kavalluksesta kavallukseksi, sillä kavallettua rahasummaa ei voitu pitää törkeänä. Hovioikeus katsoi myös, että miehen aiempi rikostausta estää rangaistuksen tuomitsemisen ehdollisena. Nainen tuomittiin hovioikeudessa aiemmin kuuden kuukauden ehdollisen vankeuteen.