Seppo Järvinen unelmoi matkustavansa vielä jonain päivänä Afrikkaan – Hän on seissyt Myllypuron leipäjonossa kaksi kertaa viikossa vuodesta 2008, koska hänellä on nälkä

Seppo Järvinen unelmoi matkustavansa vielä jonain päivänä Afrikkaan – Hän on seissyt Myllypuron leipäjonossa k

Leipäjonot ovat lyhentyneet, mutta se ei johdu avuntarvitsijoiden määrän laskusta, vaan järjestelyistä.

Järvisellä

vasta aamupäivä, mutta Myllypurossa on kuuma. Liikuntamylly-rakennuksen varjo on onneksi suuri, muutoin seisominen olisi vieläkin tukalampaa.Myllypurolaiselle Seppo Järviselle https://www.hs.fi/haku/?query=seppo+jarviselle kelpaa jonotus- ja juttuseura. Hän on käynyt Myllypuron jonossa vuodesta 2008, siitä asti kun muutti alueelle.”Ei riittävä, pari jogurttia ja leipä, mutta pärjäähän niilläkin”, Järvinen kuvailee leipäjonosta saatavan avun määrää.Nyt Helsingin kaupunki haluaa saada leipäjonot poistettua kokonaan. Tarvittavien uudistusten pohdinta jatkuu elokuussa.HS kertoi aiemmin hävikkiruoan hyötykäyttöä ja yhteisöllisyyttä painottavista uudistussuunnitelmista https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005720053.html ja niihin liittyvistä huhuista https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005725389.html Vantaalla on käynnissä kaupungin ja seurakuntayhtymän Yhteinen pöytä -hanke, jossa ruoan varastointi on keskitetty yhteen paikkaan. Eri avustusjärjestöt hakevat tarvikkeet varastosta ja jakavat ne alueellaan.Helsingissä muutokset vaatisivat kaupungilta investointeja, etenkin, jos päädytään perustamaan yhteinen varasto Vantaan tyyliin https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005505522.html Köyhyystutkija Tuomo Laihiala https://www.hs.fi/haku/?query=tuomo+laihiala toivoo, että myös köyhyyden ehkäisyyn investoitaisiin. Leipäjonoista on tullut köyhyyden symboli, mutta ne eivät ole ongelman koko kuva. Muutoksille on sijaa.”Tilanne on se, että köyhyysongelmalle tulisi tehdä jotain. Miten tahansa ruokaa jaetaan, se ei poista köyhyyttä”, Laihiala korostaa.on selkeä syy jonossa seisomiselle. Hänellä on nälkä.Niin on monella muullakin. Heinäkuun puolivälissä jonot eivät ole pisimmillään, mutta Myllypuron elintarvikeapu ry:n voimahahmo Sinikka Backman https://www.hs.fi/haku/?query=sinikka+backman arvioi päivän kävijämäärän olevan puolentoista tuhannen paikkeilla.

Jonon hännillä

Vantaalla

ei voi ennustaa, mitä perillä saa mukaansa. Välillä on enemmän tai vähemmän eineksiä, toisinaan kassiin päätyy jauhopussi. Mitä jauhopussilla tekee, jos kaikki muut ainekset tai taito kokata puuttuvat?”Mulla on jauhot suussa sitten”, nauraa Järvinen. Järvisellä on onneksi tuttava, jolle hän voi viedä jauhot lettutaikinan tekemistä varten..Myllypuron jonossa Järvinen käy sijainnin vuoksi. Hän asuu lähellä Liikuntamyllyä, joten pääsee paikalle kävellen. Metromatka voisi tulla kalliiksi, jos kohdalle sattuisi tarkastaja. Liputta liikkuminen on riski, jonka ottaminen ei kannata, vaikka kahdesti viikossa jaettava ruoka-apu ei tunnukaan riittävältä.Miten ruoan jakelua tulisi Järvisen mukaan muuttaa?Hän ei äkkiseltään osaa sanoa.”En oikeastaan tiedä, kun tähän olen tottunut, tässä käymään.”Kysymys on vaikea myös Laihialalle. Avunsaajilla on hyvin erilaisia tilanteita ja tarpeita. Lisäksi ruoka-apua jaetaan usein hyvin pitkälle vapaaehtoistyön voimin. Kyse on siis hyväntekeväisyydestä, ja on vaikeaa sanoa, millainen hyväntekeväisyys olisi oikeinta., ja tulevaisuudessa ehkä myös Helsingissä, ruoka-avussa painotetaan yhteisöllisyyttä. Laihiala näkee tavoitteessa sekä hyviä että huonoja puolia. Hän muistuttaa, että kaikki ruoka-apua tarvitsevat eivät ole kokonaisvaltaisesti huono-osaisia. Leipäjonossa seisova ei ole automaattisesti yksinäinen tai masentunut. Avuntarvitsijoita yhdistää nimenomaan vaikea taloudellinen tilanne.”Ajatus siitä, että köyhä on yksinäinen ja hänellä menee huonosti sen takia, on yksioikoinen.”Seppo Järvinen ei vastaa stereotypiaa köyhyyden murtamasta miehestä. Hän kertoilee vedettävästä laukustaan, jota kutsuu kassakaapikseen ja kuinka putosi puusta 14-vuotiaana. Vitsailee varanneensa lentoliput Afrikkaan, ”että pääsee vähän lämpöön”. Senegalissa hän on jo käynytkin.Vakavasti puhuen helle haittaa Järvistä. Hän on varautunut pukemalla kevyen tuulitakin ihoa suojaamaan, päässä on vihreä lierihattu. Säätä ei kuitenkaan voi valita, ja jonossa seistään, oli keli mikä tahansa.Lähtisikö hän mukaan, jos ruoka-apua jaettaisiin esimerkiksi yhdessä kokatun aterian muodossa?”Jos joku neuvoo vieressä niin mikä ettei”, tuttujen kanssa ”grillikisoja” suunnitteleva Järvinen pohtii.

Vastaan

Olemme edenneet

tulee ”painonnostaja-Seppo”, jonka kanssa Järvinen naureskelee tuulitakkinsa löysyyttä. ”Köyhiä. Eihän tänne rikkaat tule”, hän toteaa tutuistaan ja lisää: ”Tai kai täällä on jotain rahaporukkaakin. Mistäs sitä tietää.”Leipäjonoista keskusteltaessa muistetaan yleensä mainita hienoilla autoilla jonottamaan saapuvat. Mahdollisiin yhteisruokailuihinkin voi periaatteessa saapua kuka tahansa, ellei kävijöiltä vaadita mitään tietoja. Järjestelmän hyväksikäyttöä voitaisiin suitsia rekisteröimällä asiakkaat.Järvinen ei ole kuullut mahdollisesti suunnitteilla olevasta kirjanpidosta, muttei vastusta ajatusta. ”Kun eihän minulla ole mitään vietävää. Ei ole perässä kuin ulosotto. Sinne vaan, joukkoon mahtuu.”Järvistä rekisterijärjestelmä ei haittaisi. Backman ja Laihiala uskovat, että rekisteröinti nostaisi kynnystä avun hakemiselle.”Ei ole mitään järjellistä syytä perustaa rekisteriä väärinkäytösten takia, sillä väärinkäyttö on erittäin harvinaista, Laihiala toteaa.Laihiala peräänkuuluttaa uudistusten suunnittelun avuksi tutkimustietoa yhteisöllisten avustusmuotojen vaikuttavuudesta ja siitä, tavoittavatko ne heikoimmassa asemassa olevat.Yksi avunsaajien näkökulmia kartoittava tutkimus julkaistaan elokuussa.jonon kärkeen, ja kuvaaja alkaa räpsiä kuvia laatikoissa olevista leivistä.”Ota siitä kuva kato, se on nätti leipä”, Järvinen kehottaa naureskellen, ennen kuin bongaa suosikkisämpylänsä laatikosta.Tällä kertaa leivän lisäksi mukaan saa ainakin maitoa, jogurttia ja kasviksia. Tarjolla on onneksi myös paprikaa. Se sopii hyvin Järvisen grillikisoihin.