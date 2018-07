Kaupunki

Kaupunki­bulevardeilla on runsaasti vastustajia – ”Varmasti ei löydy vaihtoehtoa, johon kaikki olisivat tyytyv

Uusmaalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bulevardien

Sinnemäki

Bulevardisointi ei herätä innostusta Oulunkylässä: ”Kaunis ajatus, jossa ei ole järkeä”

Kaupunkibulevardiksi

Oikeuden