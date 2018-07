Jäähdytysjärjestelmät antavat periksi helteelle nyt yksi kerrallaan – monilla työpaikoilla kärvistellään lamaannuttavassa kuumuudessa

Kaupunki

Jäähdytysjärjestelmät antavat periksi helteelle nyt yksi kerrallaan – monilla työpaikoilla kärvistellään lamaa

Jo viikkoja

Vikailmoituksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ISS:n ylläpitopalveluiden

Backlund sanoo,

Järjestelmien mitoituksen

Energiayhtiö Helenin