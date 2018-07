Ehkäisyneuvonnan potilastietoja lojui kadulla Itä-Pasilassa – paperit ovat peräisin Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta

Kaupunki

sosiaali- ja terveystoimen potilastietoja on löytynyt kadulta Itä-Pasilasta. Asiakirjoissa on muun muassa ehkäisyneuvontaan liittyviä esitietopapereita, joissa on asiakkaiden terveystietoja vuosien takaa.Asiakirjat kertoo löytäneensä Ilta-Sanomat keskiviikkona ja lehti myös kertoi asiasta ensimmäisenä perjantaina. Tänään perjantaina STT uutisoi, että poliisi on aloittanut asiassa esitutkinnan.Osa asikakirjoista on jopa 30 vuotta vanhoja, kertoo IS.tämän asian mahdollisimman nopeasti ja olemme yhteydessä niihin asiakkaisiin, joita asia koskee heti kun kaupunki saa asiakirjat”, tiedotti Helsingin kaupunki verkkosivuillaan perjantaina.Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi kertoo verkkosivulla myös, että asiasta on tehty ilmoitus myös tietosuojavaltuutetulle.