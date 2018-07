Kaupunki

Lähijunaliikenteessä ongelmia – kaikki illan A-junat peruttu

Kaikki A-junat Helsingin ja Leppävaaran välillä on peruttu toistaiseksi ratajärjestelmävian vuoksi, kertovat Helsingin seudun liikenne (HSL) ja VR tiedotteissaan.



HSL:n poikkeusinfon mukaan A-junien ongelmat kestävät ainakin vuorokauden loppuun asti.



Korvaava yhteys on järjestetty busseilla 217, 218, 235 ja 550.



Lisäksi I-, P-, U- ja E-junille on odotettavissa viivästyksiä. Matkustajia pyydetään varautumaan yksittäisiin lähijunien perumisiin.