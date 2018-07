Kaupunki

Kallion naapuripyörällä voi ajella vaikka jäätelölle – ”Toistaiseksi ihmiset ovat kohdelleet sitä ihanasti”

Kallion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naapuripyörän

Kallion

Pyörän

Erikoiskirjastovirkailija

Naapuripyörä