Kaupunki

Törkeä raiskaus Espoossa: Naisen kimppuun käytiin Lippajärven uimarannan lähellä, poliisi etsii epäiltyä

Poliisi pyytää yleisön apua selvittääkseen Espoon Lippajärvellä viime viikon perjantain vastaisena yönä tapahtuneen törkeän raiskauksen.



Asianomistaja on poliisin tiedotteen mukaan ollut kävelemässä Vilniemen uimarannalta kohti Riistatietä puolenyön aikaan. Tekijä on lähestynyt naista takaapäin ja puhunut englantia. Asianomistaja on huutanut apua, rimpuillut itsensä irti tekijän otteesta ja paennut paikalta juosten, poliisi tiedottaa.



Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää yleisöltä havaintoja tapahtuneesta. Vinkkejä alueella liikkuneista epäilyttävistä henkilöistä tapahtuma-aikaan voi antaa puhelimitse numeroon 0295 413 031 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi