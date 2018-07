Poliisi yhä harvinaisen vaitonainen viikon takaisesta surmatyöstä Sipoossa – Tutkinnanjohtaja: ”Iltaan asti painetaan töitä joka päivä”

Kaupunki

Poliisi yhä harvinaisen vaitonainen viikon takaisesta surmatyöstä Sipoossa – Tutkinnanjohtaja: ”Iltaan asti pa

Poliisi on

yhä harvinaisen vaitonainen Sipoon Söderkullasta kotoaan surmattuna löydetyn miehen tapauksesta. Omakotitalosta Hansaksesta löytyi viime viikon tiistaina mies kuolleena. Poliisi on vahvistanut, että noin 50-vuotias mies on surmattu edellisenä päivänä eli maanantaina.

Asunnossa ei ilmeisesti siis ollut löydettäessä muita henkilöitä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen Itä-Uudenmaan poliisista?

”Tuokin on semmoista, jota en voi kertoa. Nyt mennään tosi niukoilla tiedottamisessa”, Minkkinen vastasi HS:lle maanantaina iltapäivällä.

Onko uhrin henkilössä tai tapauksessa jotakin poikkeavaa yleensä henkirikoksiin nähden, kun poliisi on niin niukkasanainen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sipoon

”Esitutkinta halutaan turvata oikeasti. Vihjeitä on pyydetty ja vihjeitä on tullut muun muassa ajoneuvoista. On tehty valtava määrä esitutkintaa, käännetty kaikki kivet ja kannot, ettei jää tekemättä mitään mitä olisi pitänyt tehdä”, Minkkinen sanoo.”Henkirikoksissa yleensä näin toimitaan, että tehdään kaikki mahdolliset toimenpiteet. On paljon semmoista, jota ei voi tehdä jälkeen päin. Alue on eristetty, ja näytteitä on otettu. Iltaan asti painetaan töitä joka päivä.”Söderkullassa sijaitseva Hansas tunnetaan rauhallisena alueena. Mutkittelevien hiekkateiden varsilla on harvassa omakotitaloja ja rivitaloja. Perinteisiin rintamamiestalojen alueisiin nähden Hansaksessa on keskimääräistä useampia turvakameroita, joita poliisi on nyt tutkinut.”Kamerakuvista on tullut esitutkintaa hyödyttävää tietoa liikkujista ja muun muassa autoista, enempää en voi kertoa”, Minkkinen sanoo.Itä-Uudenmaan poliisi pyytää yhä havaintoja ja vihjeitä Sipoon Söderkullassa tai sen läheisyydessä 23.–24. heinäkuuta liikkuneista ihmisistä ja ajoneuvoista. Havainnoista tai vihjeistä voi ilmoittaa Itä-Uudenmaan poliisin numeroon 0295 436 442.