Kuuro Tomas Vaarala valmistui insinööriksi ja pääsi töihin, vaikka häneltä vietiin tutut tulkit viime metreillä – ”Eikö yhteiskunta halua, että kuulun siihen?”

Kaupunki

Kuuro Tomas Vaarala valmistui insinööriksi ja pääsi töihin, vaikka häneltä vietiin tutut tulkit viime metreill

Kuuro

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaaralan

Opiskeluiden

Vaarala

”Nyt seison tässä ja voin sanoa: en luovuttanut.”

Kela

Vaarala

Periksiantamaton