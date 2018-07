Aurinkolahden ihme: K-kauppias Antti Tolonen onnistui haalimaan asiakkailleen 400 tuuletinta Vuosaaressa – Itse hän jäi ilman ja kärsii nyt kuumuudesta

Kaupunki

Aurinkolahden ihme: K-kauppias Antti Tolonen onnistui haalimaan asiakkailleen 400 tuuletinta Vuosaaressa – Its

tässä on mennyt, kun olen tehnyt varauksia ja kirjanpitoa. Unirytmi on mennyt sekaisin”, kauppias Antti Tolonen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+tolonen vastasi tiistaina puhelimeen aamu-unisena.Keravalainen Tolonen on kauppiaana K-Marketissa Helsingin Aurinkolahdessa. Viime viikolla hän sai idean: Market myy erikoisuutena pienelektroniikkaa, mitäpä jos maahantuojalla olisi toimittaa tuulettimia, nyt kun niillä on kysyntää reippaasti.Kysyntää olikin todella reippaasti. Maanantai-iltaan mennessä hän oli onnistunut saamaan ja myymään neljäsataa tuuletinta, eivätkä ne edes riittäneet.”Juu, nyt on laitettu tuuletinta maalimalle. Tällä hetkellä niitä on mennyt nelisensataa. Menisi paljon enemmänkin jos olisi”, Tolonen kertoi tiistaina aamulla.Tolosen mielessä ”aivan ex-tempore” lauantaina. Marketin yhteistyökumppani, pienelektroniikan maahantuoja oli saanut hankittua neljä rekallista tuulettimia. Tolosellekin riitti muutama lavallinen.Tolonen perusti sosiaaliseen mediaan viikonloppuna varausjärjestelmän asiakkailleen. Varauksia alkoi sadella helteisestä Aurinkolahdesta saman tien. Puhelimeenkaan ei ehtinyt vastailla, kun se soi koko ajan.Maanantaina iltapäivällä Tolonen latasi samaiseen sosiaaliseen mediaan videon, jossa hän seisoo pakettiautolla takaovet auki ja tavaratila tulvillaan tuulettimia.”Moikka vaan kaikille. Nyt me ollaan tässä Konalassa maahantuojan varastolla, mistä mä lupasin teille tuulettimet hommata. Päivän jumppa on tullut tehtyä tossa samalla, vähän hikoiluttaa”, Tolonen selostaa videolla.”Mä sain kaikki ne, jotka huomiselle oli luvattu toimitettavaksi. Tästä menee varmaan tunti, että saan auton purettua ja jaettua, ni saatte helpotusta helteisiin”, hän viestittää.iltapäivällä varaamattomia tuulettimia oli vielä puolisensataa jäljellä. Tiistaina aamupäivällä ei enää yhtään.”Lauantaina aloitettiin tää rumba. Paljon on työtä saanut tehdä”, kauppias Tolonen totesi tiistaina aamulla.

Kaduttaako?

”Ei tietenkään kaduta. Ihmiset ovat olleet hyvällä tuulella, etenkin sellaiset, jotka saivat tuulettimen. Eilen kun olin kaupalla jakelemassa, puhelin soi koko ajan”, Tolonen sanoi tiistaina.”Kun ihmiset kantoi kainaloissaan tuulettimia kaupalta pois, toiset tulivat kyselemään, olisiko niitä vielä heillekin. Monelle joutui sanomaan, että ei valitettavasti.”Eräs asiakkaista oli ehdottanut, että kauppias Toloselle pitäisi antaa hengenpelastusmitali. Tuollaisen palautteen jälkeen kuulemma jaksaa taas paiskoa töitä.

Söitkö kuormasta?

”En itse asiassa. Juuri mietin, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä. Naapurille toin, kun se pyysi. Itse kärsitään kuumuudesta”, nelihenkisen perheen isä kertoi.”Itsellä ei ole tämmöisiä hienouksia. Ihan sama siinäkin, että vaikka me ollaan ruokakauppiaita, ei me hyvin syödä, me syödään hävikkiruokaa.”Helsingin, pääkaupunkiseudun ja arvattavasti koko Suomen elektroniikkakaupat ja marketit ovat vastanneet tuuletinkysyntään jo viikkoja ei-oolla. Aurinkolahdessa kauppias Tolonen järjesti kuitenkin ihmeen, joka saattaa jatkua.”Ilmoitin, että tällä hetkellä ei oteta varauksia enää lisää vastaan. On niitä kuitenkin tullut. Koetetaan saada tänään lisää tuulettimia. Katsotaan mikä on tilanne.”