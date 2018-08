Edes turvalukot eivät enää auta – Ovet voimalla rikkonut kopla kyttäsi ylimmän kerroksen asuntoja Helsingissä, lähes 20 murtoepäilyä

Kaupunki

Edes turvalukot eivät enää auta – Ovet voimalla rikkonut kopla kyttäsi ylimmän kerroksen asuntoja Helsingissä,

Kahta miestä epäillään laajasta asuntomurtosarjasta Helsingin kantakaupungissa elokuussa. Käräjäoikeus vangitsi tiistaina kaksi ulkomaalaista miestä epäiltynä 19 törkeästä varkaudesta. Miehet ovat syntyneet vuosina 1983 ja 1987.Yksittäisten tapauksien tekoajankohdat ovat epäselviä, koska asukkaat ovat olleet lomamatkoilla tai muuten pitkiä aikoja pois asunnoistaan.Murtoja on tehty Etu-Töölössä, Kruununhaassa ja Katajanokalla. Yleensä kohteena ovat olleet ylimpien kerrosten huoneistot. Asuntoihin on menty vääntämällä ovea niin voimakkaasti, että ovet ja karmit ovat menneet säpäleiksi. Myös lukot ja erilliset turvalukot ovat menneet rikki.Murtomiesten saaliina on ollut korut, käteinen raha ja pienet käyttöesineet. Kokonaiskäsitystä saaliista ei tosin vielä ole.Kahden nyt vangitun miehen lisäksi Virossa on pidätettynä vuonna 1987 syntynyt mies, jonka luovuttamista Suomeen on pyydetty. Lisäksi etsintäkuulutettuna on vielä yksi mies.