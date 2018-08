Kaupunki

Helsinki-Vantaalla vilisee ihmisiä, mutta kaikki heistä eivät aio nousta koneeseen

Aamulla

aikaisin tai myöhään illalla.Silloin he useimmiten saapuvat. Nimittäin ihmiset, jotka käyvät lentokentällä viettämässä aikaa, tunnelmoimassa ja hoitamassa asioita ilman, että heillä on aikomustakaan lähteä reissuun.Alepassa heidät tunnistaa erityisesti muita täydemmästä ruokakorista, Helsinki-Vantaan lentokentän Alepan myyjä Ilona Mustonen https://www.hs.fi/haku/?query=ilona+mustonen sanoo. Ostoksien joukosta löytyy arkiruokaa: maitoa, tortilla-aineksia ja hedelmiä.Vaikka suurin osa lentokentän Alepan asiakkaista on kentän työntekijöitä, matkustajia tai matkustajia hakemassa olevia ystäviä tai sukulaisia, tulee osa asiakkaista myös lähiseuduilta ruokaostoksille.Kaupassa käy vakioasiakkaita aivan kuten missä tahansa muussakin ruokakaupassa, myyjät kertovat.”On myös pariskuntia, jotka käyvät ensin viereisessä ravintolassa syömässä ja tunnelmoimassa ja hakevat meiltä sitten ruokatarvikkeet kotiin”, myymäläpäällikkö Lassi Melanen https://www.hs.fi/haku/?query=lassi+melanen kertoo.Lentokentän kauppa onkin auki ympäri vuorokauden, mikä palvelee tarvittaessa sekä lähialueen asukkaita että kentän työntekijöitä.

Pullonpalautuskone

laskee pulloja, kun mies palauttaa muovikassillisen tölkkejä. Suunnitelmissa on tuskin ollut nousta niiden kanssa koneeseen.Helsinki-Vantaan lentokentän läpi kulkee vuosittain miljoonia ihmisiä, eikä tahti ole hidastumassa. Alkuvuoden aikana lentoasemalla on vieraillut jo ennätykselliset 10,1 miljoonaa lentomatkustajaa, Finavia kertoi heinäkuun lopussa.Kentälle onkin yleensä tapana saapua silloin, kun tarkoituksena on nousta lentokoneen kyytiin. Kävelykierros kentällä kertoo kuitenkin myös muuta: osa terminaalin väestä on saapunut paikalle vain lähdön tunnelman ja palveluiden takia.

Ilman

Muutaman

Useimmiten

Suurin

Niin myös nurmijärveläinen Oona Lindroos https://www.hs.fi/haku/?query=oona+lindroos , joka on tullut kentälle syömään jäätelöt poikiensa Eelin https://www.hs.fi/haku/?query=eelin , 2, ja Iivon https://www.hs.fi/haku/?query=iivon , 4, kanssa.Lentokentällä työskentelevä Lindroos on lomalla, mutta kentän tunnelma vetää puoleensa myös vapaa-ajalla. Nousevat ja laskevat lentokoneet houkuttelivat perheen kentälle hellepäivänä.”Kävimme näköalaterassilla katsomassa lentokoneita poikien kanssa”, Lindroos kertoo reissun tarkoituksesta.lentolippua liikenteessä olevat tunnelmoijat pääsevät lentokentällä terminaaliin, mutta eivät turvatarkastuksen läpi. Tilanne muuttui, kun matkustusasiakirjoja alettiin tarkastamaan jo turvatarkastuksen yhteydessä, Finavian riskienhallintajohtaja Juha-Pekka Pystynen https://www.hs.fi/haku/?query=juha-pekka+pystynen kertoo.Lentokentällä aikaa viettäneiden määrä putosi silloin huomattavasti.”Muutos tapahtui noin kahdeksan vuotta sitten. Sitä ennen turvatarkastuksen läpikin pääsi kuka tahansa. Silloin ravintoloissakin kävi paljon väkeä ja ne olivat aivan täynnä vappuna ja äitienpäivänäkin. Oli aivan huippupaikkoja, missä pidettiin häitäkin”, Pystynen muistelee kulta-aikoja.Aiemmin sukulaiset ja ystävät pääsivät saattamaan lähtijää portille saakka, Pystynen sanoo.Finavia ei tarkastele, kuinka moni saapuu nykyään kentälle vain huvin vuoksi.kerran vuodessa paikalla käy myös vantaalainen Tapani Luoma https://www.hs.fi/haku/?query=tapani+luoma . Aivan lentokentän tuntumassa asuva Luoma saapuu kentälle tunnelmoimaan ja katsomaan, miten kenttä on muuttunut.Muutoksia on vuosien aikaan riittänyt: Terminaalin pinta-ala on kasvanut ja kasvaa edelleen. Vuoteen 2020 mennessä terminaalin koko on tarkoitus kasvattaa niin suureksi, että se vastaa kymmentä Eduskuntatalon pinta-alaa.Kehitystä on kiitelty ja viime vuonna lentokenttä valittiin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoasemaksi. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005614628.html Toisinaan muutokset aiheuttavat myös harmitusta ja päänvaivaa. Esimerkiksi lentokentällä myytävien vesipullojen korkeaa hintaa ihmeteltiin alkukesästä. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005752892.html Muutokset ovat pistäneet myös Luoman silmään. Aiemmin hän kävi kentällä poikansa ja pojanpoikiensa kanssa katsomassa lähteviä ja saapuvia lentokoneita. Nykyisin yhteiset visiitit ovat harventuneet, sillä näköalaterassin yhteydessä ei ole enää mukavaa kahvilaa, jossa voisi viettää aikaa.”Myös lentokentän ravintoloiden hinnat ovat nousseet aika korkeiksi”, Luoma sanoo.kentälle huvikseen saapuvat ovat eläkeläisiä, jotka käyvät kahvilla, Bistrot Helsinki -ravintolan työntekijä Nataliga Shwani https://www.hs.fi/haku/?query=nataliga+shwani kertoo. Heinäkuisena iltapäivänä he kuitenkin loistavat poissaolollaan.Tilalla oli aiemmin myös toisenlainen kävijäkunta: aamun ensimmäisen oluen perässä saapuvat kävijät. Ennen turvatarkastusta T2-terminaalissa sijaitsevalla ravintolalla oli anniskeluoikeudet aamuviidestä lähtien. Alkoholilainsäädännön muutoksen jälkeen ensimmäiset oluet tarjoillaan nyt kello yhdeksältä aamulla, ravintolasta kerrotaan.Shwani kertoo muutamien ihmisten saapuvan edelleen aamun ensimmäiselle oluelle.”Ei heitä paljoa ole, mutta muutamia”, Shwami kertoo.osa kentän palveluita käyttävistä on lentokentän omia työntelijöitä: lentokenttäpoliisit noukkivat lounaseväitä valmisruokahyllystä, siivooja kiikuttaa postikortin viereiseen postilaatikkoon ja virkailijat hakevat iltapalaa kotiin.Lentäjä Ville Korpela https://www.hs.fi/haku/?query=ville+korpela istuu parturissa ja odottaa vuoroaan. Korpela piipahtaa lentokentän parturissa muutaman viikon välein ennen työvuoron alkua. Muutaman tunnin päästä lentäjä nousee koneeseen ja suuntaa Oulun kautta Haniaan, Kreikkaan.”Täällä pääsee aina nopeasti hiustenleikkuuseen, ja onhan tämä kätevä sijainti”, Korpela sanoo.Hiustenleikkuun jälkeen hän aikoo suunnata kuntosalille ja lounastamaan lentokentän loungeen ennen lennon lähtöä.

Helle