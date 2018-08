Kun Laura Ruokolan Ulpu-koira riuhtaisi itsensä vapaaksi aamulenkillä, alkoi uskomaton sirkus – Lopulta puoli Lauttasaarta jahtasi koiranpentua yli vuorokauden ajan

Kaupunki

Kun Laura Ruokolan Ulpu-koira riuhtaisi itsensä vapaaksi aamulenkillä, alkoi uskomaton sirkus – Lopulta puoli

Lauttasaarelaiset näyttivät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruokolan päivityksen

Helle sai

Ruokola sai

Siitä, että