Kaupunki

Jyrki Järvilehto kolaroi Vantaan upouudella karting­radalla toukokuussa 2017, eikä radalla ole kilpailtu sen k

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kartingradalla

Vantaalla

Jukka Antilan

VTK

Päivinen