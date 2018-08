Rauhalliselta omakotialueelta löytyi surmattu mies ja siitä alkoi poliisin lähes kahden viikon jahti ”sadeviittamiehen” kiinnisaamiseksi – Näin Sipoon murhan tapahtumat etenivät

Kaupunki

Rauhalliselta omakotialueelta löytyi surmattu mies ja siitä alkoi poliisin lähes kahden viikon jahti ”sadeviit

Mies löytyi kuolleena omakotitalostaan Sipoon Söderkullassa

Poliisi pyysi vihjeitä sadeviittaan pukeutuneesta henkilöstä

Poliisi otti kiinni useita miehiä tapaukseen liittyen

Suuri poliisioperaatio Kasarmikadulla – murhan pääepäilty löytyi kuolleena asunnosta

”Toisen tutkintahaaran” kiinniotetut päästettiin vapaaksi