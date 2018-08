Poliisi pysäytti rattijuopon Sörnäisissä huhtikuussa 2018 – alkoi tapahtumaketju, jonka päätteeksi kiinni jäi Rautatieasemalla massiivista Subutex-kauppaa käynyt huumekopla

Kaupunki

Poliisi pysäytti rattijuopon Sörnäisissä huhtikuussa 2018 – alkoi tapahtumaketju, jonka päätteeksi kiinni jäi

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tabletit

Esitutkinnan

Poliisi

Epäillyn