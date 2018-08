Kaupunki

Tuntematon mies ryösti asunnon väkivallalla uhaten Helsingin Pihlajamäessä

poliisi tutkii Pihlajamäessä tapahtunutta törkeää ryöstöä. Tuntematon mies oli tunkeutunut yksityisasuntoon viime viikon lauantaina aamuyöllä kello kahden aikoihin ja vienyt asukkaalta omaisuutta väkivallalla uhaten.Ryöstö tapahtui Rapakiventiellä. Uhrille entuudestaan tuntematon mies oli pakottanut asukkaan hankkimaan omaisuutta myös asunnon ulkopuolelta.etsii ryöstön tekijää ja pyytää yleisöltä apua tekijän henkilöllisyyden selvittämiseksi.Tekijä on poliisin mukaan noin 20–30-vuotias tummaihoinen mies. Mies on noin 175–180 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan ja kasvoiltaan hoikka. Miehellä on kiharat hiukset. Hän oli pukeutunut tapahtumayönä harmaaseen collegehuppariin ja tummiin collegehousuihin. Mies puhuu suomea ja hänellä on ärrävika.Poliisin tutkinnassa on selvinnyt, että tekijä asuu todennäköisesti Pihlajamäessä tai oleskelee alueella muutoin usein.miehen henkilöllisyyden selvittämiseksi voi ilmoittaa päivisin virka-aikana Helsingin poliisin numeroon 0295 477 151 ja sähköpostilla osoitteeseen ryosto.helsinki@poliisi.fi.