Hietalahden Salven paikalle avattu Hieta on myynnissä – Ravintolaketjujen välinen taisto näyttää olevan päättymässä

Hietalahden Salven paikalle avattu Hieta on myynnissä – Ravintolaketjujen välinen taisto näyttää olevan päätty

Hietalahdessa

Monet

Helsingin Uutisten

Salve

Helsingissä käyty kahden ravintolaketjun välinen taistelu näyttää olevan päättymässä. Pari vuotta sitten Hietalahden­rannassa Salven paikan ottanut Hieta on myynnissä ja sitä myötä ilmeisesti lopettamassa.Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Uutiset.Salven omistanut HOK-Elanto joutui väistymään Hietalahden­rannasta, kun taloyhtiö tekikin vuokrasopimuksen tuolloisen Royal Ravintoloiden kanssa. Salve joutui lähtemään, ja Hieta asettui sijaan.Salve muutti vuonna 2016 risteyksen toiselle puolelle samaisen Hietalahdenrannan varren kiinteistöön, osoitteeseen Hietalahdenranta 5.ihmettelivät, miksi kaksi isoa ketjua taisteli verisesti melko nurkka­kuntaisesta baarikiinteistöstä. Selitys saattaa löytyä siitä, ettei Hietalahti enää ole laitakaupunkia, eivätkä sen ravintolat kulmakuppiloita.Esimerkiksi Ruoholahden, Jätkäsaaren, Hernesaaren ja Hietalahden telakan asuinalueiden pikkuhiljaa valmistuttua ja valmistuessa Espoon suunnan sekä Länsisataman liikennevirtojen äärellä sijaitseva alue on siirtynyt kiinteämmin osaksi Helsingin keskustaa.mukaan Hieta-ravintolan nykyisin omistava Restamax-ketju on myynyt Hietaa keväästä lähtien. Restamax osti Royal Ravintolat huhtikuussa, ja kaupan mukana tuli Hieta.Hietan puhelinnumeroon vastasi tiistaina illalla automaatti, joka ilmoitti ravintolan olevan kesätauolla, mutta avaavan 7. elokuuta. Päivä oli eilinen maanantai.on vanha merimieskapakka, jonka myöhemmin löysivät kulttuuripiirit. Salven keittiö silakoineen ja lihapullineen oli maineikas. Salve on alun perin perustettu jo vuonna 1897.