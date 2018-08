Kaupunki

Ravintolassa Helsingin Kalevankadulla puukotus – poliisi paikalla

Japanilaisessa Domo-ravintolassa Kalevankatu 21:ssä Helsingissä on tapahtunut puukotus tänään puoli kymmenen aikaan illalla.



Helsingin poliisin päivystävä komisario kertoo HS:lle, että todennäköisesti kyseessä on ollut kahden henkilön riita, joka on päättynyt puukkojen käyttöön.



Helsingin poliisi kertoo tapahtumasta myös Twitterissä.

Paikalla on useita poliiseja, ja uhrit ovat ravintolassa sisällä.