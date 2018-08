Mies teki töitä seitsemän kuukautta ilman palkkaa koirien elämyskeskuksessa Vantaalla

Kaupunki

seitsemän kuukautta ilman palkkaa ja joutui hakemaan työtodistusta oikeuden kautta.Mies työskenteli Vantaalla koiraharrastustoimintaan keskittyvässä elämyskeskuksessa marraskuun loppupuolelta 2015 kesäkuun puoliväliin 2016. Hän joutui useasti kysymään sekä työsopimuksen että palkan perään ja lopulta lopetti työt keskuksessa.Mies päätyi koirakeskukseen töihin tavattuaan kahden koira-alalla toimivan yhtiön nokkamiehen tv-kuvauksiin liittyvässä tapahtumassa Tuusulassa syksyllä 2015.Yhtiöistä toinen on tuotantoyhtiö, joka on tuottanut muun muassa koiraharrastukseen liittyvää televisio-ohjelmaa ja järjestänyt koiraharrastukseen liittyviä tapahtumia. Toinen yhtiö oli perustettu muun muassa koiraharrastustoimintaan keskittyvän monitoimikeskuksen pyörittämiseksi.koiransa kanssa. Hän korjasi tuotantoyhtiön rekka-auton perävaunun repeytyneen suojakankaan, minkä jälkeen korjaukseen tyytyväinen yhtiön edustaja kysyi mieheltä hänen palkkavaatimustaan, jos yhtiö ottaisi hänet myöhemmin syksyllä töihin.Mies ilmoitti haluavansa 10–12 euron tuntipalkkaa. Yrityksestä soitettiin miehelle marraskuussa 2015 ja pyydettiin töihin avustamaan Vantaalle perustettavan koirakeskuksen toiminnassa. Työt alkoivat kolmen päivän päästä.Työntekijän pääasiallinen työpaikka oli koirien elämyskeskus Vantaalla, ja hänellä oli käytössään yrityksen sähköpostitili.Mies osallistui muun muassa hallin myymäläkuntoon rakentamiseen. Hän toimi myös yöaikaan koiria majoittavassa koirahotellissa, työskenteli myymälän kassalla ja pani esille myymälän tuotteita.Työnantajan edustaja väitti puhutun, että mies laskuttaisi työstä yrityksen kautta. Työntekijän mukaan hänellä ei ollut omaa yritystä eikä toiminimeä. Hän kertoo nimenomaan pyytäneensä työsopimusta, koska olisi työttömänä ollut oikeutettu saamaan palkkatukea helmikuuhun 2016.Työntekijä myös kertoi kysyneensä työsopimuksesta useasti töiden aloittamisen jälkeen.syksyn 2015 ja kesän 2016 välillä vain 1 220 euroa, vaikka työntekijä kertoi tehneensä jatkuvasti työtä enemmän kuin 40 tuntia viikossa ja ilman kahta viikoittaista vapaapäivää.Työntekijä lopetti työt 12.6.2016, jonka jälkeen hän vaati maksua yhteensä 2 046 tunnin työstä.Vantaan käräjäoikeus käsitteli asiaa keväällä 2017 ja antoi välituomion huhtikuussa 2017.Välituomion mukaan osapuolilla ei ollut työsopimusta eli työntekijä hävisi asian. Hänet velvoitettiin korvaamaan yhtiöiden oikeudenkäyntikulut.ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen.Helsingin hovioikeus asettui torstaina päinvastaiselle kannalle. Hovioikeuden mukaan miehellä on ollut työsopimuslain mukainen työsuhde yhtiöihin. Oikeus velvoitti yhtiöt antamaan työntekijälle työtodistuksen.Hovioikeuden mukaan toistaiseksi voimassa oleva työsopimus työntekijän ja yhtiöiden välille syntyi 23. marraskuuta 2015 työntekijän aloittaessa työt.Yhtiöiden toiminta oli limittäistä, ja työntekijän työpanos kohdistui molempiin.Hovioikeuden mukaan työsopimus syntyi konkludenttisesti eli hiljaisesti.Hovioikeus kumosi Vantaan käräjäoikeuden viime keväänä antaman välituomion.päätöslauselman mukaan asia palautetaan käräjäoikeuteen, jonka tulee hovioikeuden päätöksen saatua lainvoiman omasta aloitteestaan käsitellä asia työntekijän vaatimien korvausten ja palkkalaskelman osalta.Hovioikeuden ratkaisusta voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Määräaika valitusluvan pyytämiseen päättyy 8. lokakuuta.