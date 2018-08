59-vuotias mies tuomittiin alle 16-vuotiaan tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä – selitti käytöstään diabetekseen liittyvällä lääkityksellä

Kaupunki

mies puhui ja kosketteli sopimattomasti alaikäistä lasta vuonna 2015 Sipoossa. Mies selitteli tekoaan lääkkeellä, jota hän samaisena vuonna käytti neljän kuukauden ajan kakkostyypin diabeteksen hoitoon.Käräjäoikeuden mukaan miehen uhri, teon aikaan alle 16-vuotias tyttö on osannut kertoa tapahtumista johdonmukaisesti ja yksityiskohtaisesti.tapahtui Sipoossa sijaitsevassa asunnossa toukokuun lopulla vuonna 2015. Mies oli ensin kehunut alle 16-vuotiaan tytön ulkomuotoa ja kutsunut häntä fiksuksi ja kurvikkaaksi naiseksi. Sen jälkeen mies oli halannut tyttöä takaapäin ja kosketellut käsin hänen ylävartaloaan.Hän ei muista, mihin halailu oli päättynyt, mutta sen jälkeen mies oli pyytänyt häntä istumaan sohvalle ja tarjonnut viiniä.mies oli istunut aivan hänen viereensä ja jatkanut hänen koskettelemistaan silittelemistään ja lopulta suudellut häntä suulle. Alaikäisen tytön mukaan teon aikaan noin 56-vuotias mies oli lyhyeksi jääneen suudelman aikana yrittänyt työntää kielensä hänen suuhunsa.Tyttö oli vetäytynyt kauemmaksi, minkä seurauksena mies oli kysynyt ”onko tämä huono idea” ja yrittänyt jatkaa suutelemista, vaikka tyttö oli vastannut myöntävästi. Sen seurauksena tyttö oli noussut pois sohvalta ja lähtenyt asunnosta.kertoi oikeudelle, ettei hän muistanut takaapäin halaamista tai kosketelleensa tyttöä. Hän myönsi vian istuneensa sohvalla tytön kanssa ja kertonut, että heidän välillään on ehkä tavallisesta kanssakäymisestä poiketen vaihdetty ”pusu”.Mies on myös myöntänyt kehuneensa tyttöä ja kertonut, että hänellä oli ”muita räväkämpi tyyli kehua” ja, että hän oli kehunut tyttöä ennenkin. Tuomiolauselman mukaan hän on myös kertonut pitävänsä kehumistyyliään ”ehkä vähän liian seksistisenä” vaikka ”ei tarkoittanutkaan kehujaan sillä tavalla.”Mies ei oman arvionsa mukaan ollut humalassa, vaikka olikin kyseisenä päivänä käyttänyt alkoholia. Sen sijaan hän on kertonut tapahtuma-aikaan käyttäneensä kakkostyypin diabeteksesta johtuvien hermovaurioiden aiheuttamaan jalkasärkyyn hänelle määrättyä lääkettä.Miehen mukaan lääkevalmiste oli vaikuttanut hänen käyttäytymiseensä toukokuussa 2015. Hän kertoi käräjäoikeudelle havainneensa lääkkeen muuttaneen omaa käyttäytymistään vasta lopetettuaan lääkkeen käytön heinäkuussa 2015. Miehen mukaan hän oli unohtanut tapahtumat lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.katsoi, että miehen muistamattomuus ja selitys lääkeiden vaikutuksesta käytökseen oli epäuskottava. 59-vuotias tuomittiin käräjäoikeudessa elokuussa 2017 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä seitsemän kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja maksamaan uhrilleen 1 200 euroa korkoineen tekonsa aiheuttamista kärsimyksistä.Perusteena tuomiolle oli, että tytön kertomus tapahtumista oli yksityiskohtainen ja johdonmukainen. Lisäksi tapa, jolla 59-vuotias on kosketellut itseään huomattavasti nuorempaa ja alle 16-vuotiasta lasta, on sävyltään seksuaalista koskettelua, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä.Mies ja syyttäjä valittivat kumpikin tuomiosta hovioikeuteen. Molemmat kuitenkin peruivat valituksena juuri ennen hovioikeuden ratkaisua. Helsingin hovioikeus päätti perjantaina säilyttää käräjäoikeuden tuomion.