Weekend-festivaali sulkee Helsingin Hietaniemen jo keskiviikosta alkaen

viikon viikonloppuna järjestettävä elektronisen musiikin Weekend-festivaali sulkee Helsingin Hietaniemen alueen jo ensi keskiviikosta alkaen.Helsingin kaupunki tiedottaa, että poikkeusjärjestelyt vaikuttavat Hietaniemen alueella 10.–20. elokuuta.Hiekkarannantie ja Hietaniemenkatu suljetaan liikenteeltä Hietakannaksentien risteyksestä maanantaista 13. elokuuta alkaen.Täysi sulku alueelle alkaa keskiviikkona 15. elokuuta kello 21. Silloin Hietaniemenkatu ja Arkadiankatu suljetaan moottoriajoneuvoilta Mechelininkadun risteyksestä ja Hietakannaksentie Hietaniementien ja Eteläisen Hesperiankadun väliseltä osuudelta. Huoltoajo tonteille on sallittua.Korvaava pysäköintialue on järjestetty Hesperian puistossa olevalle kentälle, jossa pysäköinti on sallittu asukaspysäköintitunnuksella F. Suljetuilla alueilla on ajoneuvojen siirtokehotuksia.jälkeen alueelle tai sen läpi ei pääse kulkemaan edes pyörällä tai kävellen. Pyöräilijät ja jalankulkijat ohjataan kiertämään alue Hietakannaksentien kautta.Eteläisellä Hesperiankadulla sijaitsevalle jäätelökioskille kulku sallitaan. Hietaniemen hautausmaan kävijät ohjataan hautausmaalle Lapinlahdentien kautta.ja sen rakentaminen vaikuttaa myös joukkoliikenteeseen. Bussi numero 24 on siirtynyt poikkeusreitille Mechelininkadulle, eikä aja Hietaniemenkatua tai Hietarannantietä. ja tapahtuma-alueella olevat kaupunkipyöräasemat ovat poissa käytössä keskiviikosta maanantaihin.Helsingin kaupungin tiedotteessa ei kerrota, kuinka myöhään maanantaihin festivaalin purkaminen ja poikkeusjärjestelyt jatkuvat.