Taistelu rapistuvasta ostoskeskuksesta kuumenee – Kuka on Puhoksen pienosakkaiden mainostama mystinen uusi ostajatarjokas?

kaupunkiympäristölautakunta saa tiistaina käsiteltäväkseen yllättävän paperin. Sitä varoitetaan melko uhkaavinkin seuraamuksin esittämästä suunnitteluvarausta Puhoksen ostoskeskuksen tontista ja rakennuksista NSF III Finland Advisory -kiinteistökehitysyhtiölle, joka sellaista kaupungilta on hakenut.NSF on osa pohjoismaista kiinteistökehitysyhtiö NREP:iä.Kaupunkiympäristölautakuntaa varoitetaan esittämästä kaupunginhallitukselle suunnitteluvarauksen antamista nyt, koska tontin nykyisellä vuokralaisella Puotiharjun Puhos oy:llä on paperin allekirjoittaneiden mukaan lainmukainen oikeus anoa vuokrasopimukselle jatkoa vuoden 2019 loppuun mennessä.Paperi on laadittu kiinteistöosakeyhtiö Puhoksen hallituksen kokouksessa viime viikon torstaina. Kokouksessa oli läsnä kolme hallituksen viidestä jäsenestä.Tilanne on kiusallinen Helsingille, sillä lautakunta on jo kolmesti jättänyt asian pöydälle eli lykännyt päätöstään. Se on harvinaista ja kiusallista kaupungin kannalta siksi, että sen voidaan tulkita olemaan kyvytön päätöksentekoon ja tätä kautta aiheuttavan haittaa neuvotteluosapuolen eli NREP:n elinkeinonharjoittamiselle.osakkeenomistajat ovat HS:n tietojen mukaan jakaantuneet kahteen leiriin. Suuromistajat Ilmarinen, Kesko ja HOK-Elanto ovat tehneet osakkeidensa myynnistä esisopimukset NREP:n kanssa. Ne ovat tehneet sopimukset yrityksinä.Pienosakkaat ja Sponda vastustavat hanketta. Ne kertovat löytäneensä kiinteistön kehittäjäksi tahon, jonka tarjous on osakkeenomistajille NREP:n tarjousta parempi. Tämän tahon nimeä tai suunnitelmaa ei tässä vaiheessa ole kerrottu julkisuuteen.Kiinteistöyhtiö Puhoksen hallituksen tehtävänä on ajaa kiinteistöyhtiön etua. Torstaisessa kokouksessa paikalla olleet hallituksen jäsenet päätyivät siihen, että kiinteistöyhtiön ei tulisi kannattaa sopimusta NREP:n kanssa. Tämä johtuu siitä, että osakkeenomistajien kannalta yhtiölle ilmaantunut toinen tarjous olisi osakkeenomistajien kannalta parempi.ostoskeskuksen tontin omistaa Helsingin kaupunki. Kiinteistöyhtiön osakkaiden eli ostoskeskuksen nykyisten toimijoiden tontinvuokrasopimus on päättymässä 31. joulukuuta 2020. Eri puolilla on jo vuosien ajan pohdittu kiinteistön kehittämistä ja tulevaisuutta, mutta kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua ei ole löydetty.Puhoksen ostoskeskus on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas, mutta se on joutunut vuosikymmenten saatossa huonoon kuntoon ja vaatisi perinpohjaista kunnostusta.”Nykyisessä taloudellisessa tilanteessaan yhtiö ei pysty huolehtimaan yhtiön omistamien liikerakennusten peruskorjaamisesta tai muista korjaustoimenpiteistä. Yhtiöllä ei myöskään ole tällä hetkellä varoja huolehtia maanvuokrasopimuksen päättämiseen liittyvistä velvoitteistaan, kuten rakennusten purkamisesta”, kaupunkiympäristölautakunnan esittelytekstissä todetaan.Omistajat ja kaupunki ovat siksi etsineet ”kolmatta toimijaa”, joka rahoittaisi kiinteistön kunnostuksen ja sen edelleen jalostamisen. Tällaiseksi toimijaksi ilmoittautui NREP, joka on anonut Helsingin kaupungilta suunnitteluvarausta. NREP on ilmoittanut, että sillä on takanaan omistajien hyväksyntä 56 prosentista osakkeita. Osuus vastaa jotakuinkin Ilmarisen, Keskon ja HOK-Elannon osakkeiden yhteismäärää.hakeneen NREP:n suunnitelmassa Puhoksen ostoskeskuksen nykyisistä neljästä kolmesta rakennusosasta kaksi purettaisiin. Tilalle rakennettaisiin asuinkerrostaloja noin 30 000 kerrosneliön verran. Rakennuksista vanhin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkain A-osa pyöreine sisäpihoineen ja suihkulähteineen kunnostettaisiin. Asuinrakentamisesta saatavalla voitolla maksettaisiin A-osan kunnostus. Kunnostuksen jälkeen nykyiset pienosakkaat tulisivat tiloihin vuokralaisiksi.NREP on esittänyt, että sen suunnitelmassa pienosakkaiden asema ja toiminta säilyisivät ennallaan. Tämä on ollut myös Helsingin kaupungin toive. Puhoksen A-osassa on paljon maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisten kauppaliikkeitä ja muuta toimintaa, jonka säilyttäminen on nähty tärkeäksi.Pienosakkaat ovat kuitenkin suhtautuneet NREP:n suunnitelmiin epäilevästi tai vähintään varauksellisesti. NREP on ilmoittanut haluavansa lunastaa kiinteistöosakeyhtiö Puotinharjun Puhoksen omistajilta kaikki näiden osakkeet kompensaatiohintaan. Se ei kuitenkaan ole kertonut, paljonko se kustakin osakkeesta olisi valmis maksamaan. NREP:n suunnitelmien mukaisessa mallissa nykyisten pienosakkaiden asema ja toiminta eivät siis säilyisi ennallaan, vaan osakkuus vaihtuisi vuokrasuhteeksi.torstainen kiinteistöyhtiö Puhoksen yhtiökokous totesi, että mikäli kaupunki rikkoo nykyistä tontinvuokrasopimusta ja antaa suunnitteluvarauksen NREP:lle, Puotiharjun Puhos Oy:n osakkaat joutuvat tilanteeseen, jossa heidän mahdollisuutensa hankkia kumppaneita ja rahoitusta tontin kehittämiseen ja rakennusten kunnostamiseen käy mahdottomaksi.Torstainen yhtiökokous totesi, että kiinteistöyhtiöllä on laillinen oikeus jatkaa oman kehitysyhteistyökumppanin etsimistä ensi vuoden loppuun saakka. Mikäli Helsinki rikkoisi tätä oikeutta antamalla suunnitteluvarauksen ennen sitä esimerkiksi NREP:lle, saattaisi kaupungille seurata taloudellisia seuraamuksia.Kaupungille tilanne on hankala: se haluaisi ostoskeskuksen A-osan toiminnan jatkuvan nykyisellään, mutta sen intresseissä ei ole itse kunnostaa rakennusta saati ryhtyä sen omistajaksi.Kaupungin näkökulmasta kiinteistön kolmeen jakautuvasta rakennuksesta B-, ja C-osien purkaminen ja rakentaminen asunnoiksi on sen strategian mukainen. Kaupunki haluaa asuinrakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Puhos sijaitsee Itäväylän ja Turunlinnantien risteymässä ja ostoskeskuksen vieressä on Itäkeskuksen metroasema.Keskon, HOK-Elannon ja Ilmarisen intressit ovat arvoitus, sillä niistä ei ole kerrottu julkisuudessa. Kiinteistöjen kehittäminen ei ole ainakaan Keskon ja HOK-Elannon toiminta-aluetta. Kiinteistösijoitusyhtiö Spondan tilanne lienee osapuolista helpoin: se haluaa kiinteistöosakeyhtiö Puhoksen osakkeistaan mahdollisimman korkean hinnan.