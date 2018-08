Kaupunki

Herttoniemen melu­aidasta tulikin mölyaita: vaimentamisen sijasta se tehostaa meteliä omakotialueella – HKL lu

Herttoniemessä

Castrénin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Heräsi kysymys, että mitenkäs tuo metromelu.”

Itäväylän

HKL vastaa: ”Ensi vuonna rakennetaan korotus”

Koko

”Uusi meluaita rakentuu peltikaseteista ja on metron meluaitaa korkeampi.”

Helsingin

Itäväylän