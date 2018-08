Apulaispormestari Pia Pakarinen pahoittelee Wilma-ongelmia: ”Koulun alku on ehdottomasti aikaa, jolloin järjestelmien pitää toimia”

Kaupunki

Apulaispormestari Pia Pakarinen pahoittelee Wilma-ongelmia: ”Koulun alku on ehdottomasti aikaa, jolloin järjes

Kasvatuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen Wilma-järjestelmässä on kirjautumisongelma. Ongelma näkyy myös ammatillisen koulutuksen Ammattiaura-ohjelmassa. Ongelmaa selvitetään parhaillaan. Wilman arvioidaan saatavan toimintaan tänään. — Helsinki Oppii (@HelsinkiOppii) 13. elokuuta 2018 https://twitter.com/HelsinkiOppii/status/1028917291944222720?ref_src=twsrc%5Etfw

Pakarisen

Wilma toimii jälleen, ja kirjautumisen pitäisi onnistua. Wilma

on käytössä peruskouluissa, lukioissa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Pahoittelemme ongelmista aiheutunutta hankaluutta. — Helsinki Oppii (@HelsinkiOppii) 13. elokuuta 2018 https://twitter.com/HelsinkiOppii/status/1028949077982105600?ref_src=twsrc%5Etfw