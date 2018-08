Stadin ammattioppilaitos varautuu luopumaan Sturenkadun opetustiloista – uudet opetuspaikat Myllypuroon ja Roihupeltoon

Kaupunki

suunnittelee Stadin ammatti- ja aikuisopistoon muutoksia, jotka vahvistaisivat opetustilannetta Itä-Helsingissä.Uudessa tilasuunnitelmassa varaudutaan kahden uuden toimipaikan rakentamiseen ja 11 vanhan opetuspisteen sulkemista. Luovuttavista tiloista kahdeksan on vuokratiloja.Kaupunki perustelee tilasuunnitelmaa vanhojen opetuspaikkojen epätarkoituksenmukaisuudella ja huonolla kunnolla.Jos tilasuunnitelma hyväksytään, uudet opetuspaikat valmistuisivat seuraavien kymmenen vuoden aikana.tehostamisella haetaan opetuspaikkoja noin 3 800 opiskelijalle, koska 15–17-vuotiaitten ikäluokka kasvaa vuoteen 2028 mennessä reippaasti.Väestöennusteiden perusteella ammattiopetuksessa olisi kymmenen vuoden kuluttua parituhatta oppilasta nykyistä enemmän eli noin 13 000.Uudet toimipaikat rakennettaisiin Myllypuroon ammattikorkea Metropolian kampuksen viereen sekä Roihupeltoon. Roihupeltoon on jo aiemmin kaavailtu uusia tiloja, mutta nyt tätä uudishanketta on laajennettu Sturenkadun neljän opetuspisteen toiminnalla.Roihupellossa on nyt logistiikka-alan koulutusta ja Roihuvuoressa elintarvike-, ravintola-, catering ja matkailualan koulutusta.Myllypuroon sovitellaan rakennusalan osaamiskeskittymää. Sinne muuttaisi myös talotekniikan opetus Sturenkadulta.ammattiopisto valmistautuu luopumaan Vallilan opetustiloista kokonaan, koska viiden rakennuksen yhteinen korjausvelka on 90 miljoonaa euroa. Korjausselvitysten perusteella matalista, sokkeloisista tiloista olisi vaikea saada hyvin toimivia tekniikan opetustiloja.Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee ammattiopetuksen tilasuunnitelmia tiistaina.