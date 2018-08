Tuntemattomien rikollisten ketju huijasi hyvällä suomen kielellä helsinkiläisnaisen pankkitunnukset – Oikeudessa maksumieheksi päätyi satunnainen vastaantulija

Kaupunki

ja ovelaan huijaustaktiikkaan turvautuneet varkaat veivät helsinkiläisnaisen tililtä 2 850 euroa hänen omilla pankkitunnuksillaan. Huijarit esiintyivät Aktia Pankin työntekijöinä.Sähköpostiviestillä alkanut huijaus tapahtui huhtikuun lopulla vuonna 2016. Tuolloin helsinkiläisnainen sai sähköpostin, jonka otsikko oli ”Aktia Turvallisuus päivittää”. Viestin mukaan naiselle soitettaisiin pian kiireisestä tietoturva-asiasta.Nainen ei avannut viestin liitetiedostoa, mutta viikonlopun jälkeen hänelle soitettiin hänelle entuudestaan tuntemattomasta numerosta. Puhelimessa täydellisesti suomea puhunut mies kertoi edustavansa Aktian turvallisuusosastoa. Naisen mukaan mies oli vihainen, koska hän ei ollut avannut aiemmin tullutta sähköpostiviestiä.Noin 10–15 minuuttia kestäneen puhelun päätteeksi nainen taipui antamaan pankin edustajana esiintyneelle miehelle kaksi pankkitilinsä tunnuslukua. Puhelun jälkeen nainen sai kiitosviestin, jossa häntä kiellettiin kirjautumasta tililleen seuraavien 12 tunnin aikana.Nainen havaitsi pian, että hänen tililtään oli siirretty tuntemattomalle tilille 2 950 euroa. Hän teki asiasta rikosilmoituksen.vuotta tapahtuman jälkeen, huhtikuussa 2018, Vantaan käräjäoikeus tuomitsi rahanpesusta 30-vuotiaan miehen, joka ei ollut koskaan ollut yhteydessä Aktia Pankin nimissä huijattuun helsinkiläisnaiseen. Mies sai kolme kuukautta ehdollista vankeutta ja hänet määrättiin maksamaan helsinkiläisnaiselle ja Aktia Pankille yhteensä 2 950 euroa.Helsinkiläisnaisen mukaan kyseinen mies ei voi olla sama mies, joka hänelle huhtikuussa 2016 soitti. Miehen suomen kielen taito ei riitä niin vaativaan keskusteluun. Miehen tili on kuitenkin sama, jolle helsinkiläisnaisen rahat siirrettiin.Kuinka tämä on mahdollista?miehen mukaan hän tapasi kaksi itselleen tuntematonta ulkomaalaista miestä huhtikuussa samana päivänä, jona huijarit kävivät naisen tilillä. Kohtaaminen tapahtui Vantaan Myyrmäessä, kun mies oli koulumatkalla.Englanninkielisin nimin esittäytyneet ja siististi pukuihin pukeutuneet miehet vaikuttivat kiireisiltä ja ehkä hieman hätääntyneiltä. He puhuivat englantia ja espanjaa ja kertoivat hukanneensa lompakkonsa. Mukana olivat menneet kaikki henkilöllisyystodistukset ja muut tärkeät kortit ja asiakirjat. Miehet kertoivat tarvitsevansa apua vastaanottaakseen rahaa joltakin kolmannelta taholta.30-vuotias on kertonut oikeudessa, ettei tiennyt, haluaako auttaa, mutta miehet olivat olleet niin kohteliaita ja hätäisiä, että lopulta hän päätyi auttamaan, koska nämä ”eivät vaikuttaneet rikollisilta”.Pienen keskustelun jälkeen 30-vuotias antoi miehille Aktiassa sijaitsevan tilinumeronsa. Miehet kuvasivat hänen Aktiasta saamansa kortin, jossa oli vain tilinumero ja miehen nimi. Mies kertoo kysyneensä, mistä raha tulisi ja pukumiehet kertoivat sen tulevan Espanjassa asuvalta ystävältä.Miehet soittivat ystävälleen ja vaikuttivat kovin levottomilta. 30-vuotias kertoo ajatelleensa, että pukumiehille oli selvästi tapahtunut jotain.päätteeksi miehet kertoivat rahojen tulleen 30-vuotiaan tilille Aktiaan. Mies muistaa ihmetelleensä, kuinka Espanjasta lähetetyt rahat niin nopeasti ehtivät tilille. Hän kuitenkin meni läheiselle automaatille ja huomasi, että tilillä oli paljon rahaa.Hän nosti 400 euroa. Myöhemmin hän nosti miehille vielä kahdesti 1 000 euroa.Palkkioksi hän sai jonkinlaisen summan itsekin, mutta ei enää jälkeenpäin osannut kertoa, paljonko. Miehille tuli kiire lähteä ja 30-vuotias lupasi nostaa loput 800 euroa Helsingissä. Hän sai nostettua puolet summasta, ennen kuin kortin nostoraja tuli vastaan. Tilille jäi miehen mukaan 150 euroa.Hän kertoo yrittäneensä soittaa Helsingistä miesten antamaan puhelinnumeroon useita kertoja antaakseen heille loput nostamansa 400 euroa, mutta ei koskaan saanut näitä kiinni.Muutaman päivän päästä Aktia sulki 30-vuotiaan miehen tilin.30-vuotias mies on kertonut, ettei hänen tililleen noin vain siirretyn rahamäärän suuruus ihmetyttänyt häntä, koska summa ei ollut tarkoitettu hänelle, vaan kyse oli ystävien välisestä maksusta. Miestä huoletti lähinnä se, mitä Kela sanoisi, kun hänen tililleen oli tullut niin paljon rahaa.30-vuotias joutui yksin poliisitutkinnan kohteeksi ja sai syytteen rahanpesusta. Miehen kuvaamien pukumiesten jäljille poliisi ei päässyt.Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että 30-vuotias on antanut tietoisesti pankkitilinsä käytettäväksi ja hän on ottanut vastaan helsinkiläisnaisen tililtä maksuvälinepetoksella siirrettyjä rahoja hyötymistarkoituksessa rahanpesurikostunnusmerkistössä tarkoitetuin tavoin. Sen takia hänen katsottiin syyllistyneen rikokseen.30-vuotias valitti saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Hovioikeus päätti tiistaina antamassa tuomiossaan pitää käräjäoikeuden tuomion voimassa.tiedotti viimeksi heinäkuun lopulla nimissään lähetetyistä huijausviesteistä. Kalasteluyrityksiä sen nimissä on lähetetty sähköpostitse ja puhelimitse.Pankin mukaan tyypillisen huijausviestin otsikko on "Kiireellinen Päivitys" tai "Aktia Verkkopankki Päivittää". Viestejä ei pankin mukaan pidä avata.Pankki muistuttaa, että se ei koskaan kysele sähköpostin tai puhelimen välityksellä henkilötunnuksia, tili- tai korttinumeroita eikä verkkopankkitunnuksia tai turvalukuja.