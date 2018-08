Australialainen Valerie Tan tuli Helsinkiin ja päätyi nukkumaan kulosaarelaisen kimppakämpän lattialle – Jussi Kuuttilan kotona on ”sohvasurffannut” jo 150 ihmistä

Kaupunki

Australialainen Valerie Tan tuli Helsinkiin ja päätyi nukkumaan kulosaarelaisen kimppakämpän lattialle – Jussi

Kulosaarelaisen

Kyse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sohvasurffaus

Australialainen

Myös

Sohvasurffaus

Sohvasurffaus

Jos

Majoittaja