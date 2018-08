Kaupunki

Helsingin poliisi: poliiseina esiintyvät soittajat huijanneet vanhuksia mielikuvituksellisilla tavoilla

poliisi on saanut tällä viikolla uusia ilmoituksia tapauksista, joissa poliisina esiintyvät henkilöt ovat huijanneet vanhuksia.Huijauksen kohteeksi joutuneet henkilöt ovat Helsingin poliisin tiedotteen mukaan syntyneet 1920- ja 1930-luvuilla. Heille soittanut mies on väittänyt selvittävänsä esimerkiksi laajaa rahanhuijausrikosta. Tämän jälkeen soittaja on kertonut, että vanhuksen tilillä olevat varat ovat vaarassa.Hän on pyytänyt vanhuksia jättämään pankkikorttinsa kadulle ”ansaksi” vanhuksen varoja väijyville huijareille. Uhreilta on pyydetty myös verkkopankkitunnuksia ja pin-koodeja. Puheluita on tullut samoille henkilöille useita.Poliisin tiedossa on, että ainakin kaksi henkilöä on vienyt korttinsa huijareiden pyytämään paikkaan. Tileiltä ei ole kuitenkaan ehditty viedä rahaa ennen kuin huijatut ovat ymmärtäneet tulleensa huijatuksi.huijareiden käyttämässä tarinassa soittaja on väittänyt, että henkilön laskuun on ostettu tai tilattu elektroniikkaa. Tämän jälkeen huijari on tiedustellut verkkopankkitunnuksia tai tilitietoja. Joissain tapauksissa puhelimeen vastanneille on myös kerrottu, että heidän korttinsa on kopioitu. Tämän vuoksi korttia ei soittajan mukaan saisi käyttää.Tämän jälkeen soittaja on tiedustellut verkkopankkitunnuksia tai tilitietoja.Tapauksia tutkitaan törkeän petoksen yrityksinä ja virkavallan anastuksina.